Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen

Krize ve vztazích se Spojenými státy kvůli Grónsku ještě neskončila, i když se vztahy zlepšují, je přesvědčen dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. Vyjádřil se tak v sobotu podle agentury AFP na tiskové konferenci v grónském Nuuku. O největší světový ostrov, bohatý na nerostné suroviny, donedávna usiloval americký prezident Donald Trump, což vedlo k velkému napětí. Dánsko, pod které Grónsko jako autonomní oblast patří, to stejně jako další evropské země jasně odmítalo.
„Krize neskončila a zatím nemáme řešení,“ připustil Rasmussen, který ale zároveň uvedl, že ze strany USA teď není na stole žádná hrozba a nehrozí obchodní válka s Evropou. „Jsme nyní v mnohem lepší pozici než před několika týdny,“ dodal na společné tiskové konferenci s grónskou ministryní zahraničí Vivian Motzfeldtovou a šéfkou kanadské diplomacie Anitou Anandovou.
„Nejsme ještě tam, kde chceme být. Bude to dlouhá cesta, takže je ještě příliš brzy na to říci, kdy skončíme,“ poznamenala pak podle agentury Reuters Motzfeldtová.
Napětí způsobil Trump, který opakovaně tvrdil, že USA musí Grónsko kvůli národní bezpečnosti získat, a dokonce odmítal vyloučit nasazení vojsk s tímto cílem. Podle odborníků tím vyvolal jednu z nejvážnějších krizí v historii Severoatlantické aliance od jejího vzniku v roce 1949. Také Dánsko je totiž členem NATO.
Na konci ledna americký prezident v Davosu řekl, že se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Zároveň vyloučil vojenský zásah i zavedení cel vůči spojencům kvůli této otázce.
Rasmussen pak koncem ledna vyjádřil optimismus po zahájení technických rozhovorů s USA, které chtějí mít v Grónsku mimo jiné možnost výstavby nových vojenských základen, rozmísťování pokročilých systémů protiraketové obrany a také přístup ke zdejším nerostným surovinám.