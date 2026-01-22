Dánsko chce posílit bezpečnost v Arktidě, odmítá však debatovat o své suverenitě


22. 1. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Dánsko si přeje spolupracovat na posílení bezpečnosti v Arktidě a je ochotné jednat o jakýchkoli politických otázkách, odmítá ale diskutovat o své suverenitě, uvedla ve čtvrtek dánská premiérka Mette Frederiksenová. Reagovala tak na skutečnost, že prezident Spojených států Donald Trump, který dosud chtěl od Kodaně získat Grónsko, a šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte ve středu dospěli k rámci dohody o tomto arktickém ostrově.

Spor o Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království, v posledních dnech výrazně zatížil vztahy mezi Evropou a USA. Trump opakovaně prohlašoval, že USA musejí ostrov získat v zájmu své bezpečnosti. Až do středy, kdy v Davosu na Světovém ekonomickém fóru slíbil nepoužít sílu, odmítal říct, zda by k ovládnutí Grónska nasadil armádu.

Přesné podrobnosti dohody Trumpa a Rutteho zatím nejsou známé, podle amerického prezidenta ale její součástí bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na vícestupňovém protiraketovém štítu Golden Dome (Zlatá kopule), který chce Trump vybudovat.

Rutte ve čtvrtek řekl, že rámec dohody o Grónsku předpokládá, že Severoatlantická aliance zesílí ostrahu Arktidy. Věří, že k posílení bezpečnosti se připojí i alianční státy z nearktického regionu. Poznamenal, že určitá jednání o ostrově budou nyní pokračovat mezi USA, Dánskem a Grónskem. Původně Trump požadoval, aby se Kodaň vzdala Grónska ve prospěch USA. Posilování aktivit NATO v Arktidě bude podle Rutteho viditelné již v letošním roce. Nyní je na vojenských představitelích Aliance, aby vypracovali konkrétní bezpečnostní požadavky.

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel
Prezident při debatě se studenty

Portál Axios napsal, že návrh dohody neobsahuje převod celkové suverenity nad Grónskem z Dánska na Spojené státy. Plán počítá s aktualizací dohody o obraně Grónska z roku 1951 mezi USA a Dánskem, která umožňuje USA budovat vojenské základny na ostrově a zřizovat obranné oblasti, pokud by to NATO považovalo za nutné. Návrh podle Axiosu dále mimo jiné zahrnuje zmínky o zvýšení bezpečnosti v Grónsku a aktivitě NATO v Arktidě.

Trump po jednání s Ruttem ustoupil od hrozeb cly kvůli Grónsku
Setkání Marka Rutteho s Donaldem Trumpem na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu

Frederiksenová v prohlášení uvedla, že bezpečnost Arktidy je záležitostí celé Severoatlantické aliance, takže je správné i přirozené, že o věci Trump a Rutte jednali. „NATO si je plně vědomo pozice Dánského království. Můžeme jednat o všem politickém – bezpečnosti, investicích, ekonomice. Ale nemůžeme jednat o naší suverenitě,“ uvedla. Poznamenala, že jak byla informována, dánská suverenita předmětem středečního jednání nebyla. Dodala, že s Ruttem hovořila před touto schůzkou i po ní.

Američané v Grónsku měli mnoho vojáků i základen. Už dekády se stahují
Americká základna Pituffik v Grónsku

„Samozřejmě, jen Dánsko a Grónsko mohou činit rozhodnutí ve věcech týkajících se Dánska a Grónska,“ sdělila Frederiksenová.

Babiš ocenil, že Trump změnil rétoriku, Grónsko má za nedílnou součást Dánska

Je jasné, že Grónsko je nedílnou součástí Dánska, řekl ve čtvrtek novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Ocenil, že Trump změnil rétoriku a nezavede dodatečná cla vůči některým evropským zemím.

„Je jasné, že jsme spojenci a nemůžeme si dovolit nějaké spory mezi Spojenými státy a Dánskem. Je jasné, že Grónsko je nedílnou součástí Dánska. Prezident Trump změnil tu rétoriku. My se jasně vyjadřovali, že je potřeba se domlouvat,“ řekl Babiš.

Podle svých slov předvídal, že se nakonec situace podobně vyvrbí, neboť je známo, jakým způsobem Trump jedná. „Je to jeho styl jednání, je to byznysmen, ale věřím tomu, že nakonec je to dobrá předběžná dohoda, že NATO společně bude hlídat Grónsko,“ poznamenal předseda vlády. Nebezpečí ze strany Ruska a Číny je podle něj reálné, Grónsko je strategickým ostrovem.

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel
Prezident při debatě se studenty

Podle českého prezidenta Petera Pavla zatím není potřeba podléhat obavám, že by rozpad NATO „byl za nejbližším horizontem“. Pokud by se ale Spojené státy rozhodly získat Grónsko i pomocí vojenské síly, tak poté by se situace podle prezidenta výrazně změnila. „Dánská premiérka Mette Frederiksenová byla naprosto přesná, když řekla, že by to s největší pravděpodobností znamenalo konec NATO. Minimálně konec principů, na kterých vzniklo a celou dobu existovalo. My v této situaci ale nejsme,“ uvedl Pavel, který věří, že se podaří najít kompromisní řešení přijatelné pro všechny.

Výběr redakce

Trump vyhlásil chartu své Rady pro mír

Trump vyhlásil chartu své Rady pro mír

10:15Aktualizovánopřed 3 mminutami
Jiřikovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě

Jiřikovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě

před 16 mminutami
Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

před 31 mminutami
Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

10:06Aktualizovánopřed 45 mminutami
Onkologické centrum v Motole by se mělo podle Babiše otevřít koncem srpna

Onkologické centrum v Motole by se mělo podle Babiše otevřít koncem srpna

před 1 hhodinou
Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

před 2 hhodinami
Policie zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou rozvědku

Policie zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou rozvědku

před 2 hhodinami
Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia

Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump vyhlásil chartu své Rady pro mír

Americký prezident Donald Trump na okraj ekonomického fóra ve švýcarském Davosu spolu s dalšími lídry podepsal zakládající listinu své vznikající Rady pro mír. Ta by se nejprve měla zabývat Pásmem Gazy a poté i řešením dalších konfliktů. K USA by se mělo podle médií připojit až 35 dalších států.
10:15Aktualizovánopřed 3 mminutami

Dánsko chce posílit bezpečnost v Arktidě, odmítá však debatovat o své suverenitě

Dánsko si přeje spolupracovat na posílení bezpečnosti v Arktidě a je ochotné jednat o jakýchkoli politických otázkách, odmítá ale diskutovat o své suverenitě, uvedla ve čtvrtek dánská premiérka Mette Frederiksenová. Reagovala tak na skutečnost, že prezident Spojených států Donald Trump, který dosud chtěl od Kodaně získat Grónsko, a šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte ve středu dospěli k rámci dohody o tomto arktickém ostrově.
10:45Aktualizovánopřed 13 mminutami

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k „arabskému bazaru", který provází smlouvání o cenách. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl ve čtvrtek prezident při debatě se studenty Gymnázia Hejčín při návštěvě Olomouckého kraje. Uvedl také, že Evropští členové NATO musí být schopni zajistit si bezpečnost i bez USA.
10:06Aktualizovánopřed 45 mminutami

Bouře udeřila na Athény, zaplavila ulice kamením

Dva lidé zemřeli v Řecku poté, co přívalové deště zasáhly Athény a další místa. Žena zemřela poté, co ji srazilo auto nesené lokální povodní v jižním předměstí Athén. V přístavu na Peloponésu v jižním Řecku byl rozbouřeným mořem smeten člen pobřežní stráže, když se pokoušel upevnit člun. Hasiči přijali v řeckém hlavním městě stovky hovorů s žádostí o odčerpání vody ze zaplavených budov. Bouře zaplavila ulice bahnem a kamením. Očekává se, že ve čtvrtek se přesune do východní části země.
před 1 hhodinou

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

Jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku, zbývá dořešit poslední otázku. Podle agentury Reuters to uvedl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff. Během dne odcestuje do Moskvy, aby ukončení konfliktu projednal s ruskými představiteli.
před 2 hhodinami

Trump po jednání s Ruttem ustoupil od hrozeb cly kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem NATO Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil ve středu večer SEČ na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede plánovaná dodatečná cla vůči osmi evropským zemím. Podrobnosti ohledně obsahu dohody ovšem nespecifikoval. Rutte uvedl, že s Trumpem ve středu nehovořil o tom, zda Grónsko zůstane součástí Dánského království.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Napětí mezi vládou a prezidentem v Polsku roste. Nawrocki využívá práva veta

V Polsku roste napětí mezi vládou a prezidentem. Naposledy hlava státu v tomto týdnu sice podepsala návrh nového rozpočtu, ihned ho ale poslala k ústavnímu soudu. Prezident Karol Nawrocki opakovaně plány vlády blokuje, od nástupu do úřadu už své veto využil třiadvacetkrát.
před 3 hhodinami

Trump jednal dle obvyklé taktiky, míní Zahradil. Zájmy má řešit s NATO, říká Lipavský

Americký prezident Donald Trump ve středu večer oznámil, že se s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem dohodl na rámci budoucí dohody o Grónsku a Arktidě. Zároveň odvolal plánované zavedení cel na vybrané evropské státy. Podle experta Motoristů na zahraniční politiku Jana Zahradila Trump postupoval dle své obvyklé taktiky – na úvod jednání nastavil konfrontační rétoriku, od které postupně odstoupil. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) míní, že bezpečností zájmy USA jsou sice legitimní, Washington by je ale měl řešit v rámci NATO. Svůj pohled na věc v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským přidali také bývalý ministr financí Ivan Pilip a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.
před 3 hhodinami
Načítání...