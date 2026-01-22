Dánsko chce posílit bezpečnost v Arktidě, odmítá však debatovat o své suverenitě

Dánsko si přeje spolupracovat na posílení bezpečnosti v Arktidě a je ochotné jednat o jakýchkoli politických otázkách, odmítá ale diskutovat o své suverenitě, uvedla ve čtvrtek dánská premiérka Mette Frederiksenová. Reagovala tak na skutečnost, že prezident Spojených států Donald Trump, který dosud chtěl od Kodaně získat Grónsko, a šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte ve středu dospěli k rámci dohody o tomto arktickém ostrově.
Spor o Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království, v posledních dnech výrazně zatížil vztahy mezi Evropou a USA. Trump opakovaně prohlašoval, že USA musejí ostrov získat v zájmu své bezpečnosti. Až do středy, kdy v Davosu na Světovém ekonomickém fóru slíbil nepoužít sílu, odmítal říct, zda by k ovládnutí Grónska nasadil armádu.
Přesné podrobnosti dohody Trumpa a Rutteho zatím nejsou známé, podle amerického prezidenta ale její součástí bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na vícestupňovém protiraketovém štítu Golden Dome (Zlatá kopule), který chce Trump vybudovat.
Rutte ve čtvrtek řekl, že rámec dohody o Grónsku předpokládá, že Severoatlantická aliance zesílí ostrahu Arktidy. Věří, že k posílení bezpečnosti se připojí i alianční státy z nearktického regionu. Poznamenal, že určitá jednání o ostrově budou nyní pokračovat mezi USA, Dánskem a Grónskem. Původně Trump požadoval, aby se Kodaň vzdala Grónska ve prospěch USA. Posilování aktivit NATO v Arktidě bude podle Rutteho viditelné již v letošním roce. Nyní je na vojenských představitelích Aliance, aby vypracovali konkrétní bezpečnostní požadavky.
Portál Axios napsal, že návrh dohody neobsahuje převod celkové suverenity nad Grónskem z Dánska na Spojené státy. Plán počítá s aktualizací dohody o obraně Grónska z roku 1951 mezi USA a Dánskem, která umožňuje USA budovat vojenské základny na ostrově a zřizovat obranné oblasti, pokud by to NATO považovalo za nutné. Návrh podle Axiosu dále mimo jiné zahrnuje zmínky o zvýšení bezpečnosti v Grónsku a aktivitě NATO v Arktidě.
Frederiksenová v prohlášení uvedla, že bezpečnost Arktidy je záležitostí celé Severoatlantické aliance, takže je správné i přirozené, že o věci Trump a Rutte jednali. „NATO si je plně vědomo pozice Dánského království. Můžeme jednat o všem politickém – bezpečnosti, investicích, ekonomice. Ale nemůžeme jednat o naší suverenitě,“ uvedla. Poznamenala, že jak byla informována, dánská suverenita předmětem středečního jednání nebyla. Dodala, že s Ruttem hovořila před touto schůzkou i po ní.
„Samozřejmě, jen Dánsko a Grónsko mohou činit rozhodnutí ve věcech týkajících se Dánska a Grónska,“ sdělila Frederiksenová.
Babiš ocenil, že Trump změnil rétoriku, Grónsko má za nedílnou součást Dánska
Je jasné, že Grónsko je nedílnou součástí Dánska, řekl ve čtvrtek novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Ocenil, že Trump změnil rétoriku a nezavede dodatečná cla vůči některým evropským zemím.
„Je jasné, že jsme spojenci a nemůžeme si dovolit nějaké spory mezi Spojenými státy a Dánskem. Je jasné, že Grónsko je nedílnou součástí Dánska. Prezident Trump změnil tu rétoriku. My se jasně vyjadřovali, že je potřeba se domlouvat,“ řekl Babiš.
Podle svých slov předvídal, že se nakonec situace podobně vyvrbí, neboť je známo, jakým způsobem Trump jedná. „Je to jeho styl jednání, je to byznysmen, ale věřím tomu, že nakonec je to dobrá předběžná dohoda, že NATO společně bude hlídat Grónsko,“ poznamenal předseda vlády. Nebezpečí ze strany Ruska a Číny je podle něj reálné, Grónsko je strategickým ostrovem.
Podle českého prezidenta Petera Pavla zatím není potřeba podléhat obavám, že by rozpad NATO „byl za nejbližším horizontem“. Pokud by se ale Spojené státy rozhodly získat Grónsko i pomocí vojenské síly, tak poté by se situace podle prezidenta výrazně změnila. „Dánská premiérka Mette Frederiksenová byla naprosto přesná, když řekla, že by to s největší pravděpodobností znamenalo konec NATO. Minimálně konec principů, na kterých vzniklo a celou dobu existovalo. My v této situaci ale nejsme,“ uvedl Pavel, který věří, že se podaří najít kompromisní řešení přijatelné pro všechny.