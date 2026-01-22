Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel


Nevyzpytatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k „arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl ve čtvrtek prezident při debatě se studenty Gymnázia Hejčín při návštěvě Olomouckého kraje. Uvedl také, že Evropští členové NATO musí být schopni zajistit si bezpečnost i bez USA.

Podle prezidenta Pavla se Donald Trump chová nevyzpytatelně a dělá a říká věci, které vypadají jako šokující. „Na druhou stranu se mnohokrát ukázalo, že jeho styl jednání je takový trošku arabský bazar, kde nahodím nesmyslnou cenu, abych se pak dostal někam, kde jsem zpočátku ani nedoufal, ale můj protějšek je šťastný, jak dobrou cenu uhrál,“ řekl prezident.

Pavel se opřel o zkušenost z Trumpova prvního prezidentského mandátu, kdy přijel na jednání NATO a během summitu Severoatlantické rady řekl všem, kteří byli po desetiletí zvyklí na politickou korektnost a diplomatickou uhlazenost: „Kdo neplatí, toho bránit nebudu, tak se všichni vzpamatujte,“ vzpomněl Pavel s tím, že tehdy to byl šok pro všechny.

„Už to začalo být horké“

Podle Pavla je ale u Trumpa potřeba oddělit obsah od formy. „Jinými slovy, Donald Trump, sice šokujícím způsobem, ale říkal to, co říkali jeho předchůdci úplně stejně: Musíte se trochu vzpamatovat, nemůžeme přijímat bezpečnost za vás, je to také váš byznys. Akorát když se to řekne hezky, většina lídrů Evropy si říká: Jasně, trochu přidáme, ale ještě to není tak horké. Za Donalda Trumpa to už prostě začalo být horké,“ doplnil prezident.

Zmínil i spor kolem Grónska. „Jestli stejný mechanismus, stejná šablona, je kolem Grónska, uvidíme. Zdá se, že proti původním obavám došlo trochu ke zklidnění. Zda to povede k tomu, že se budeme dál věcně bavit v rámci Severoatlantické aliance o zvýšení bezpečnosti v oblasti severního Atlantiku včetně Grónska, pak to bude ku prospěchu Evropy a ku prospěchu Spojených států. Jenom jsme si mohli ušetřit bouři, která vůbec nemusela být, protože spojenci z principu mají vždy snahu se dohodnout, konkrétně Dánsko tu snahu ukazovalo od začátku,“ míní Pavel.

Evropa má kapacitu, aby se o sebe postarala sama

Podobně matoucí může být podle prezidenta také Trumpův přístup k Evropě. „Na druhou stranu to má ale pozitivní efekt, že to s námi zatřese. Asi občas potřebujeme, aby s námi bylo zatřeseno, abychom si uvědomili, co je podstatné, co musíme udělat do budoucna, abychom nezůstali někde na okraji. Musíme přestat mluvit o jednotě a začít být jednotní.“

Evropské členské státy NATO by se podle Pavla měly být v případě neshod se Spojenými státy schopny postarat o svoji bezpečnost vlastními silami. Evropská unie na to má dostatečnou ekonomickou i vojenskou kapacitu. Musí ale výrazně zapracovat na tom, aby se v této turbulentní době stala silným a respektovaným světovým hráčem, řekl prezident.

„Pokud to, co se dnes děje kolem Grónska, nepovede k dalšímu prohloubení určité krize vztahů v rámci NATO, tak Aliance stejně bude mít zájem na posilování evropského pilíře tak, aby byl schopen fungovat i bez účasti Spojených států,“ uvedl Pavel.

Evropské členské státy NATO by se podle něj neměly od Spojených států distancovat, ale mají být jejich rovnocenným partnerem, který bude preferovat spolupráci. „Pokud ale z jakýchkoliv důvodů nebudou mít Spojené státy zájem nebo kapacitu účastnit se bezpečnosti v Evropě, tak musíme mít stoprocentní schopnost si ji zajistit sami," upozornil Pavel.

EU podle prezidenta proto musí zvýšit svoji obranyschopnost, konkurenceschopnost, flexibilitu a projít institucionálními změnami, aby dokázala rychle reagovat na velmi dynamický vývoj situace a posílila svoji roli ve světovém dění. „Myslím, že naprostá většina evropských lídrů si to uvědomuje,“ podotkl prezident, podle kterého mnohé napoví výsledek čtvrtečního mimořádného jednání Evropské rady.

