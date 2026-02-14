Británie vyšle válečné lodě a stíhačky do Arktidy

Spojené království letos vyšle do Arktidy údernou skupinu složenou z válečných lodí a stíhaček. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci to oznámil britský premiér Keir Starmer. K otázce Grónska, o jehož získání usilují Spojené státy, uvedl, že vítá, že se problém řeší diplomatickou cestou. Spojenectví USA a Británie označil za nejužší v historii.
Británie nasadí do oblasti severního Atlantiku a Arktidy svou údernou skupinu, kterou povede vlajková letadlová loď Královského námořnictva HMS Prince of Wales. Ta bude operovat po boku USA, Kanady a dalších spojenců NATO. Londýn tak chce demonstrovat závazek k zajištění euroatlantické bezpečnosti.
Úderná skupina je mezinárodní formace válečných lodí Královského námořnictva a skládá se z jedné letadlové lodi, čtyřiceti letadel, fregaty, torpédoborce, ponorky a zásobovací lodi, píše server BBC News.
Trumpova touha po Grónsku
Americký prezident Donald Trump v posledních měsících zvýšil tlak na Kodaň ve snaze získat Grónsko, autonomní část Dánského království. Ostrov označil za klíčový pro bezpečnost své země a varoval před rostoucím vlivem Číny a Ruska v Arktidě. Tlak na Dánsko jako člena NATO šokoval evropské spojence i Kanadu.
V lednu Trump po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem řekl, že dosáhl rámcové dohody o Grónsku. Rovněž vyloučil případný vojenský zásah s cílem ostrov ovládnout. Kodaň předání strategického ostrova Američanům odmítá a tvrdí, že o své budoucnosti může rozhodnout výhradně Grónsko samo.
Tamní premiér Jens-Frederik Nielsen v Mnichově zdůraznil, že o suverenitě ostrova se nebude debatovat. Trump záležitosti týkající se Grónska v pátek komentoval z Bílého domu, kde novinářům řekl, že Grónsko bude chtít Američany. Zároveň ale prohlásil, že USA s Evropou velmi dobře vycházejí. „Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal.
Nová mise Arktická stráž
Zmírnit napětí mezi americkým prezidentem a evropskými spojenci má nová mise Arctic Sentry (Arktická stráž), která bude koordinovat spojenecké síly NATO v arktické oblasti a plánovaná cvičení. Kodaň do mise poskytne stíhačky F-35, řekl podle agentury Reuters dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen. Dánsko očekává, že i Spojené státy poskytnou své kapacity.
Švédská média píší o tom, že v současnosti působí v oblasti Islandu šest gripenů, které se budou podílet i na ochraně Grónska. „V době ruského přezbrojování a sílící spolupráce Číny a Ruska potřebuje Aliance posílit svou přítomnost a přehled o dění v Arktidě,“ konstatoval švédský ministr obrany Pal Jonson.
Podle agentury AP bude Arktická stráž zprvu označením pro národní vojenská cvičení, jako jsou dánské Arctic Endurance či norské Nordic Response, dříve známé pod názvem Cold Response. Mise nezahrnuje trvalé ani dlouhodobé nasazení vojsk v regionu pod hlavičkou NATO. Misi budou koordinovat Velitelství spojeneckých sil NATO v Norfolku (JFC Norfolk) v americké Virginii, které je odpovědné za severní křídlo.
- Svět
- Spojené státy
- Jens-Frederik Nielsen
- Kanada
- Dánsko
- Rusko
- Donald Trump
- Mark Rutte
- Keir Starmer
- Grónsko
- NATO
- Arktida
- USA
- Válečné lodě
- HMS Prince of Wales
- Severní Atlantik
- Bezpečnost
- Letadlová loď
- Spojenectví
- Velká Británie
- Královské námořnictvo
- Spojené království
- Mnichovská bezpečnostní konference
- Kodaň
- Stíhačky F-35
- Arctic Sentry
- Úderná skupina
- Troels Lund Poulsen
- Pal Jonson
- Švédsko
- Výběr
- Výběr redakce