CBS zatrhla vysílání rozhovoru s demokratem, uvedl moderátor Colbert

Moderátor pořadu The Late Show Stephen Colbert obvinil televizní stanici CBS, že z obav z Federální komise pro komunikace (FCC) odmítla vysílání jeho rozhovoru s demokratickým kandidátem na texaského senátora Jamesem Talaricem. Stanice prohlášení moderátora odmítla s tím, že šlo o právní upozornění. Rozhovor byl později nahrán na platformu YouTube, na níž se pravidla FCC nevztahují.
Během pondělního vysílání večerního pořadu Colbert uvedl, že CBS, pod kterou spadá, odmítlo odvysílat jeho rozhovor s texaským zákonodárcem Talaricem. Podle moderátora se tak stanice rozhodla ze strachu z reakce FCC.
„Právníci stanice nás přímo kontaktovali a jasně nám sdělili, že ho (Talarica) nemůžeme mít ve vysílání. (…) Následně mi řekli, že (…) se ani nemohu zmínit o tom, že se v pořadu neobjeví“ řekl Colbert. Podle právníků CBS by odvysílání rozhovoru mohlo pro stanici znamenat právní problémy, dodal.
FCC, americký regulátor rozhlasového, televizního a satelitního vysílání, který se zabývá stížnostmi na vysílání či fúzemi společností, má totiž nové pokyny k pravidlu „rovnocenného vysílacího času“, které vyžadují, aby televizní a rozhlasové společnosti poskytly stejný čas soupeřícím politickým kandidátům.
Pouze se řídíme novými pokyny, brání se CBS
Stanice CBS v úterý jednoznačně odmítla Colbertovo tvrzení. „CBS nezakázala odvysílat rozhovor s Jamesem Talaricem,“ stojí v prohlášení. Podle stanice „pořadu poskytla právní upozornění, že by se rozhovoru mohly týkat nové pokyny FCC … a navrhla případná řešení, jak pravidlu vyhovět“. Celý záznam rozhovoru byl později nahrán na platformu YouTube, která se pravidly FCC řídit nemusí.
Média podotýkají, že pravidlo rovnocenného vysílacího času se tradičně neaplikovalo na zpravodajský obsah, což bylo obvykle vztaženo i na formát late show.
FCC ovšem v lednu uvedla, že zmíněné pravidlo se možná brzy začne uplatňovat i na politické rozhlasové programy či na večerní pořady, jako je právě ten Colbertův. Poté, co předseda FCC Brendan Carr představil nové pokyny k vysílání, řekl, že „FCC dnes večerním a denním talk show připomněla jejich povinnost poskytnout všem kandidátům stejný prostor ve vysílacím čase“.
Tlak na média
Politico píše, že situace je jedním z nejvýraznějších příkladů, kdy Trumpova administrativa vyvíjí tlak na zkrocení mediálních osobností, které považuje za nepřátelské.
Společnost Paramount Global, mateřská společnost CBS, loni v červenci souhlasila se zaplacením 16 milionů dolarů na urovnání právního sporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ohledně rozhovoru, který odvysílala na CBS s bývalou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Byznysoví analytici míní, že dohoda byla uzavřena částečně proto, aby neovlivnila plánovanou fúzi Paramountu se společností Skydance Media, kterou měl Trump pravomoc zastavit.
Prezident Trump v minulosti několikrát prohlásil, že zvažuje odebrání licence FCC několika americkým stanicím, které podle něho odvysílaly názory kritické vůči jeho prezidentství.
Demokratičtí zástupci mluví o cenzuře
Anna Gomezová, která jako jediná reprezentuje Demokratickou stranu uvnitř FCC, s odkazem na první dodatek ústavy zaručující právo na svobodu projevu odsoudila reakci ze strany CBS. Podle ní se jedná o „další znepokojivý příklad kapitulace korporací tváří v tvář širší kampani této administrativy za cenzuru a kontrolu projevu“. Federální komise „nemá žádnou zákonnou pravomoc tlačit na vysílací společnosti z politických důvodů“, dodala.
Gomezová již dříve obvinila republikánské vedení FCC, že zneužívá pravidlo rovnocenného vysílacího času k nespravedlivému trestání kritiků, což je v rozporu s ústavním právem na svobodu projevu.
Pořad The Late Show, který Colbert moderuje od roku 2015, po třiatřiceti letech skončí letos v květnu.