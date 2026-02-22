Maďarsko zablokuje sankční balík, pokud Kyjev neobnoví tranzit ruské ropy


Maďarsko zablokuje dvacátý balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do země. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Budapešť by se dle něj pak postavila i proti další pomoci Kyjevu. Tranzit suroviny ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska byl přerušen koncem ledna.

„Blokováním přepravy ropy do Maďarska ropovodem Družba porušuje Ukrajina dohodu o přidružení mezi EU a Ukrajinou a nedodržuje své závazky vůči Evropské unii. Tomuto vydírání se nepodvolíme,“ uvedl Szijjártó na sociální síti X.

Dvacátý balík sankcí unijního bloku proti Moskvě zaměřený tentokrát na bankovní a energetický sektor se chystají projednat ministři zahraničí EU v pondělí v Bruselu. Doufají, že opatření bude schváleno včas, aby se shodovalo se čtvrtým výročím ruské invaze na Ukrajinu, jež připadne na úterý. Aby sankce prošly, musí se na nich shodnout všech 27 členských států jednomyslně.

Součástí chystaného balíku sankcí mají být nové zákazy vývozu a dovozu do Ruska. Evropská komise (EK) chce také poprvé aktivovat nástroj, kterým by zakázala vývoz všech CNC obráběcích strojů a rádií do zemí, kde existuje vysoké riziko, že budou reexportovány do Ruska.

Česká republika se při blokování 20. unijního balíku protiruských sankcí k Maďarsku nepřipojí, řekl vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Vyzval nicméně k vyjasnění dovozu ropy přes Ukrajinu.

Příčina přerušeného provozu ropovodu Družba

Ukrajina tvrdí, že za přerušením tranzitu suroviny jsou ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, což například slovenský premiér Robert Fico (Smer) zpochybnil. „Dodnes nevíme, proč ropovod Družba dnes nefunguje,“ prohlásil generální ředitel rafinerie Slovnaft Gabriel Szabó. Podle světových médií byly důvodem přerušení provozu ropovodu Družba útoky Ruska.

Bratislava i Budapešť obviňují Kyjev z politického vydírání, jehož cílem je podle nich přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, jako je umožnit jeho vstup do Evropské unie.

V sobotu Fico pohrozil Kyjevu, že Slovensko zastaví dodávky elektřiny, pokud v pondělí neobnoví dodávky ropy.

Od 24. února 2022, kdy Rusko zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země, téměř každý členský stát včetně České republiky buď výrazně snížil nebo zcela zastavil dovoz ruských energií. Maďarsko a Slovensko, které jsou oba členy EU i Severoatlantické aliance, však dovoz ruské ropy a plynu ještě zvýšily. Od EU se jim podařilo získat dočasnou výjimku ze zákazu dovozu ruské ropy.

