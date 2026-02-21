Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, chce obnovení tranzitu ropy


Slovenský premiér Robert Fico (Smer) pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Plyne to ze sobotního Ficova prohlášení na jeho facebookovém účtu. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny od konce ledna po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Pokud ukrajinský prezident v pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko, požádám příslušné slovenské společnosti, aby ve stejný den ukončily nouzové dodávky elektřiny na Ukrajinu,“ prohlásil Fico s tím, že se obrátí na společnost SEPS, kterou vlastní slovenský stát a která v zemi provozuje elektrickou přenosovou soustavu.

„Ukrajinský prezident odmítá pochopit náš mírový přístup a zachází se Slovenskem zlovolně kvůli tomu, že nepodporuje válku,“ řekl Fico a uvedl, že Slovensko dělá pro Ukrajinu více než některé jiné země. Kritizoval Kyjev, který se od února 2022 brání plnohodnotné vojenské invazi Ruska, za to, že před více než rokem neprodloužil smlouvu s Moskvou o tranzitu ruského zemního plynu přes své území na Slovensko.

Slovenská vláda ve středu kvůli přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. „Jen za leden 2026 bylo těchto nouzových dodávek (elektřiny) potřebných ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát více než za celý rok 2025,“ napsal Fico v sobotu.

Bratislava uvolnila část státních rezerv, ze kterých bude moci rafinerie Slovnaft čerpat 250 tisíc tun ropy. Toto množství by mělo zajistit plynulý provoz společnosti po dobu nejméně jednoho měsíce. Slovnaft ale bude muset státu vrátit stejné množství suroviny a zaplatit také úroky za její zapůjčení, připomněl server Aktuality.sk.

Generální ředitel Slovnaftu Gabriel Szabó, který nastoupil do funkce v prosinci, přiblížil, že společnost má dostatečné zásoby ještě zhruba na týden a poté plynule přejde na zpracování ropy ze státních rezerv. Maďarsko rovněž vyčlenilo ze svých strategických rezerv 250 tisíc tun ropy, přednostní přístup k surovině bude mít skupina MOL, do které patří i Slovnaft.

Přerušený provoz ropovodu Družba

Podle světových médií byly důvodem přerušení provozu ropovodu Družba útoky Ruska. Fico tento týden před novináři ale tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. „Dodnes nevíme, proč ropovod Družba dnes nefunguje,“ přizvukuje Szabó.

Bratislava také uvedla, že Kyjev opakovaně odkládá zprovoznění Družby. Podle pátečního vyjádření slovenského ministerstva hospodářství ukrajinská strana posunula obnovení dodávek na příští úterý.

Fico dříve řekl, že Kyjev blokuje obnovení dodávek ropy z politických důvodů. Podobně se vyjádřilo tento týden i Maďarsko. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Budapešť ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Slovensko a Maďarsko už ve středu shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak doplnila, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy Družbou.

Žádost o pomoc Chorvatska

Slovensko i Maďarsko se ve středu obrátily na Evropskou komisi s žádostí o uplatnění pravidla, které by jim umožnilo dostávat ruskou ropu přes Chorvatsko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf. Budapešť a Bratislava v této věci podle webu SEEbiz.eu kontaktovaly i přímo chorvatského ministra hospodářství Anteho Šušnjara.

Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy, a tak jejich žádost odmítl. „Kapacity Janafu jsou dostatečné a pro dovoz ruské ropy neexistují žádné technické omluvy,“ sdělil Šušnjar. „Jsme připraveni pomoci vyřešit akutní potíže v souladu s evropskou legislativou a s pravidly OFAC. Nikdo by neměl zůstat bez paliva,“ dodal s odkazem na evropská a americká pravidla.

Na síti X pak chorvatský politik poznamenal, že Maďarsku a Slovensku jde ve skutečnosti o cenu, protože ruská ropa je o třicet procent levnější než jiné zdroje. Obě země i po začátku ruské plnohodnotné vojenské invaze na Ukrajinu ruskou ropu nakupovaly. Fico a jeho maďarský protějšek Viktor Orbán dlouhodobě zpochybňují sankce EU proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Například Česko na surovině z Ruska již není závislé a ropu dostává západní trasou.

