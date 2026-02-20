Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Maďarsko kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba uvolní dvě stě padesát tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na čtvrteční nařízení maďarského ministerstva energetiky o tom informuje agentura MTI.

Uvolněný objem představuje zhruba čtyřicet procent strategických rezerv. Musí být nahrazen do konce srpna, uvedlo ministerstvo.

Maďarsko je na ropovodu Družba závislé. Potrubí propojuje Maďarsko s Ruskem, ale vede přes Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou v současné době přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Ropovod Družba v Maďarsku

Ministerstvo poznamenalo, že dodávky ruské ropy byly na neurčitou dobu zastaveny, ačkoli jsou od začátku února technicky proveditelné. Ukrajina podle maďarského úřadu dodávkám brání z politických důvodů.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Prezident USA Donald Trump přijal v Bílém domě maďarského premiéra Viktora Orbána

Budapešť už v reakci na přerušení dodávek ropy zastavila vývoz nafty na Ukrajinu. Vláda zvažuje možnost dalších protiopatření, dodalo ministerstvo.

Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze. Souhlasila také, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 tisíc tun ropy.

Bratislavská rafinerie Slovnaft

