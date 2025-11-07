Trump přijal Orbána v Bílém domě

ŽivěTrump přijal Orbána v Bílém domě


Zdroj: ČT24

Maďarský premiér Viktor Orbán přijel na jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Řešit by měli osud summitu o míru na Ukrajině, výjimku z protiruských energetických sankcí či hospodářskou dohodu. Podle Orbána má schůzka otevřít novou kapitolu v americko-maďarských vztazích.

„Začíná nejdůležitější diplomatická operace desetiletí,“ napsal o Orbánově cestě portál Index.hu. Státníci by měli řešit odložené setkání Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem, jež se podle dřívějších plánů mělo konat v Budapešti.

Americký prezident tento měsíc oznámil, že by se s Putinem mohl brzy sejít, později ale prohlásil, že summit zrušil, protože se mu jeho uspořádání za současné situace nezdálo správné.

Ve stejný den USA oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent tehdy uvedl, že Washington k opatřením přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině.

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil
Ilustrační foto - rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (snímek z dubna 2022)

Žádost o výjimku ze sankcí

Maďarský premiér, který je považován za nejbližšího spojence Kremlu v Unii, se teď pokusí u Trumpa vyjednat výjimky pro Budapešť ze sankcí na ruskou ropu. Už dříve sdělil, že jeho země hledá cesty, jak obejít restrikce uvalené na Rosněfť a Lukoil.

„Politicky motivované sankce zmizely, skončilo americké financování nevládních organizací útočících na Maďarsko a můžeme znovu cestovat do Spojených států bez víz,“ napsal Orbán na sociální síti o změnách kroků předchozí administrativy Joea Bidena vůči Budapešti po Trumpově návratu do Bílého domu.

S prezidentem USA chce otevřít novou kapitolu ve vzájemných vztazích. „Naším cílem je navázat strategické partnerství, zahrnující spolupráci v energetice, investicích, obraně, a probrat poválečnou situaci, až skončí rusko-ukrajinský konflikt. Pracujeme na vzájemně výhodné dohodě, která poslouží zájmům každého maďarského občana,“ dodal Orbán.

Už dříve uvedl, že má v úmyslu podepsat s Washingtonem rozsáhlou hospodářskou dohodu, která by kompenzovala dopad amerických cel na Evropskou unii, napsala agentura Reuters.

Jen v Maďarsku lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán k výročí povstání z roku 1956

Početná maďarská delegace

Orbán se vydal do Washingtonu charterovým letem od nízkonákladových aerolinek. Vládní letadlo, které k cestování běžně používá, je zřejmě pro celou rozsáhlou maďarskou delegaci příliš malé, napsal server Aerospace Global News. Premiéra doprovází šest ministrů, mimo jiné hospodářství a obrany.

Na palubě letadla „nezvykle otevřeně“ hovořil o tom, že nemá smysl intelektuálně podceňovat Trumpa, což je prý sice v Evropě zvykem, ale je to chyba, protože styl šéfa Bílého domu je součástí jeho způsobu vyjednávání.

„Američané s nikým nevyjednávají pro zábavu, ale kvůli uzavření dohody,“ řekl maďarský premiér Indexu před šestým setkáním s Trumpem. Orbán patří mezi evropskými státníky dlouhodobě mezi největší podporovatele současného amerického lídra.

Zpravodaj ČT Václav Černohorský o schůzce Trumpa a Orbána
Zdroj: ČT24

Loni maďarský premiér třikrát navštívil Trumpa v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, z toho dvakrát ještě předtím, než byl republikán zvolen prezidentem v listopadových volbách.

Orbán je zároveň jedním z mála lídrů zemí EU, který má blízko k Trumpovi i k Putinovi a který nedávno prohlásil, že zákaz dovozu ruské ropy do evropských zemí je z pohledu Budapešti chybný.

