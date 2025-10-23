K výročí maďarského povstání se chystají pochody vlády i opozice

U příležitosti výročí protisovětského povstání z roku 1956 uspořádá strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána i opoziční uskupení TISZA vedené Péterem Magyarem v Budapešti velká shromáždění. Fidesz svou manifestaci nazval Pochod míru, konkurenční akce se jmenuje Národní pochod. Kráčet městem budou podle organizátorů nejméně desetitisíce lidí.
Orbán, který udržuje dobré vztahy s Moskvou, a naopak s Kyjevem je má napjaté, označuje Maďarsko za „ostrov míru“ v Evropě a deklaruje přání ukončit za jednacím stolem ruskou válku proti Ukrajině. Akci opozice se snaží vykreslit jako shromáždění proukrajinských válkychtivých sil podporovaných Bruselem.
Oproti tomu Magyar na svůj pochod, který má být zakončen na centrálním Náměstí hrdinů, sezval všechny občany, kteří se hlásí ke „skutečně nezávislému a suverénnímu Maďarsku“, přejí si konec Orbánovy vlády a chtějí žít v „humánní a funkční“ zemi.
Blížící se volby
Budapešť se měla stát dějištěm letos druhé vrcholné schůzky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Podle posledních informací médií bude ale summit nejspíše odložen z důvodu neochoty Moskvy k ústupkům. Orbán a Kreml nicméně uvádějí, že přípravy na schůzku pokračují.
Maďarsko čekají v dubnu příštího roku parlamentní volby. Ve většině průzkumů vede Magyarovo uskupení TISZA, což představuje bezprecedentní výzvu pro Orbána, který je u moci od roku 2010.
V minulých týdnech si Orbán s Magyarem vyměnili invektivy ohledně toho, kdo lépe hájí suverenitu Maďarska. Zatímco premiér svého soka označil za člověka Kyjeva, opoziční lídr na oplátku označil premiéra za muže Moskvy.
Maďarské povstání začalo 23. října 1956 v Budapešti demonstrací 200 tisíc lidí žádajících mimo jiné svobodné volby, osvobození politických vězňů, odstranění cenzury či odchod Sovětské armády, která byla v zemi od konce druhé světové války.
Povstání skončilo krveprolitím, když v noci na 4. listopadu 1956 šestnáct divizí Sovětské armády zaútočilo na Budapešť s využitím tanků i dělostřelectva. Výročí povstání je v Maďarsku tradičně příležitostí k manifestacím.