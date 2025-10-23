K výročí maďarského povstání se chystají pochody vlády i opozice


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

U příležitosti výročí protisovětského povstání z roku 1956 uspořádá strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána i opoziční uskupení TISZA vedené Péterem Magyarem v Budapešti velká shromáždění. Fidesz svou manifestaci nazval Pochod míru, konkurenční akce se jmenuje Národní pochod. Kráčet městem budou podle organizátorů nejméně desetitisíce lidí.

Orbán, který udržuje dobré vztahy s Moskvou, a naopak s Kyjevem je má napjaté, označuje Maďarsko za „ostrov míru“ v Evropě a deklaruje přání ukončit za jednacím stolem ruskou válku proti Ukrajině. Akci opozice se snaží vykreslit jako shromáždění proukrajinských válkychtivých sil podporovaných Bruselem.

Oproti tomu Magyar na svůj pochod, který má být zakončen na centrálním Náměstí hrdinů, sezval všechny občany, kteří se hlásí ke „skutečně nezávislému a suverénnímu Maďarsku“, přejí si konec Orbánovy vlády a chtějí žít v „humánní a funkční“ zemi.

Maďarsko čeká zřejmě nejtvrdší volební souboj za mnoho let
Budapešť

Blížící se volby

Budapešť se měla stát dějištěm letos druhé vrcholné schůzky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Podle posledních informací médií bude ale summit nejspíše odložen z důvodu neochoty Moskvy k ústupkům. Orbán a Kreml nicméně uvádějí, že přípravy na schůzku pokračují.

Maďarsko čekají v dubnu příštího roku parlamentní volby. Ve většině průzkumů vede Magyarovo uskupení TISZA, což představuje bezprecedentní výzvu pro Orbána, který je u moci od roku 2010.

V minulých týdnech si Orbán s Magyarem vyměnili invektivy ohledně toho, kdo lépe hájí suverenitu Maďarska. Zatímco premiér svého soka označil za člověka Kyjeva, opoziční lídr na oplátku označil premiéra za muže Moskvy.

Budapeští prošel rekordní pochod Pride, Orbán hrozil pokutami i vězením
Účastníci budapešťského pochodu Pride

Maďarské povstání začalo 23. října 1956 v Budapešti demonstrací 200 tisíc lidí žádajících mimo jiné svobodné volby, osvobození politických vězňů, odstranění cenzury či odchod Sovětské armády, která byla v zemi od konce druhé světové války.

Povstání skončilo krveprolitím, když v noci na 4. listopadu 1956 šestnáct divizí Sovětské armády zaútočilo na Budapešť s využitím tanků i dělostřelectva. Výročí povstání je v Maďarsku tradičně příležitostí k manifestacím.

Čelte Bruselu jako Sovětům v roce 1956, vyzval Maďary Orbán
Viktor Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval unijní lídry na summitu v Bruselu, aby se co nejdříve dohodli na plánu využití zmrazených ruských aktiv v Evropě na podporu bránící se Ukrajiny. Moskva pohrozila bolestivou odpovědí na jakýkoliv krok, kterým by se Unie pokusila zabavit ruská aktiva zmrazená na evropských účtech. Členské státy EU se ještě před začátkem summitu EU shodly na devatenáctém balíku sankcí proti Rusku.
V USA probíhá tažení hnutí MAHA (Make America Healthy Again – Udělejme Ameriku opět zdravou) proti vědě, tvrdí analýza agentury Associated Press (AP). Ta odhalila, jak moc pronikají tyto snahy do tvorby zákonů v jednotlivých státech. Paralelně s těmito snahami ve Spojených státech pokračuje pokles proočkovanosti populace, což zjednodušuje šíření nakažlivých nemocí.
V Sixtinské kapli ve Vatikánu se konala historická modlitba papeže Lva XIV. a britského krále Karla III., který je mimo jiné oficiální hlavou anglikánské církve. Stalo se tak poprvé od roku 1534, kdy se anglikáni oddělili od katolíků, uvádí agentury. Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého na návštěvě Vatikánu doprovází manželka, a mluvil s ním několik desítek minut.
U příležitosti výročí protisovětského povstání z roku 1956 uspořádá strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána i opoziční uskupení TISZA vedené Péterem Magyarem v Budapešti velká shromáždění. Fidesz svou manifestaci nazval Pochod míru, konkurenční akce se jmenuje Národní pochod. Kráčet městem budou podle organizátorů nejméně desetitisíce lidí.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Dříve však tvrdil, že jeho projekt stávající budovu prezidentského sídla nenaruší. Trump rovněž uvedl, že projekt bude stát 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) oproti dříve uváděné částce 200 milionů dolarů (4,3 miliardy korun). Prezident USA kvůli zasahování do budovy Bílého domu čelí kritice.
Členské státy EU se shodly na devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, uvedlo dánské předsednctví. Balík je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
Spojené státy ve středu oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský vládce Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou. Moskva označila sankce za extrémně kontraproduktivní, pokud jde o mír na Ukrajině. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové ruské cíle na Ukrajině zůstávají nezměněné.
Politici se přou o výsledek jednání unijních ministrů životního prostředí. Evropská komise slíbila upravit systém emisních povolenek ETS 2. Podle šéfa českého resortu životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se jedná o velký úspěch, díky kterému povolenky nedopadnou na spotřebitele nepředvídatelným způsobem. Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) s tím nesouhlasí. Jediná jistota je, že nevíme, kolik přesně budou stát, uvedl Knotek v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem.
