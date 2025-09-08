Maďarsko čeká zřejmě nejtvrdší volební souboj za mnoho let


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
V Maďarsku startuje předvolební kampaň. Experti čekají možná nejtvrdší souboj za mnoho let, a i proto se země do souboje o parlament ponořila nezvykle brzy. Průzkumy už delší dobu favorizují opozici. Pro premiéra Viktora Orbána, který je u moci patnáct let, tak mohou být volby v příštím roce dosud největší výzvou. Silným tématem je vývoj v Evropské unii.

Orbánova strana Fidesz zahájila kampaň netradičními gesty, ale tradičními slovy – hlavně kritikou Bruselu a varováním před nástupem opozice. „Myslím, že by to byla katastrofa. Vedlo by to k chaosu a chudobě. Prostě bychom maďarský vůz připojovali k vlaku Evropské unie,“ prohlásil Orbán.

Maďarský lídr je v čele státu patnáct let a povětšinou sázel na politiku proti proudu. Jeho vyzyvatel, lídr proevropské opozice, Péter Magyar (TISZA) chce naopak kurz země obrátit. Mluví o obnově důvěry obyvatel i evropských partnerů. Jako bývalý Orbánův spojenec ale přiznává, že míří do neprobádaných vod.

„Budoucí Maďarsko bude stabilní, předvídatelná, mírumilovná země. Místo, kde není třeba šířit strach z války nebo nejistoty, kde není nutné se bát budoucnosti,“ slibuje Magyar.

Péter Magyar během dubnové protivládní demonstrace v Budapešti

Klíčovým tématem je inflace – svého času nejvyšší v Unii. Ceny potravin a bydlení rostou. Jeden z uchazečů nabízí více státní podpory, druhý spíše daňové úlevy.

Průzkumy favorizují opozici

Který z těchto receptů nakonec u Maďarů převáží, bude jasné příští rok v dubnu. Dlouhodobé průzkumy přitom favorizují opozici. Právě ta přeskočila Fidesz koncem loňského roku a od té doby si drží náskok o několik procentních bodů.

Pro Fidesz je to nezvykle silná výzva. Vládní koalice působí pozorněji, zatímco její konkurenti semknutěji. „Současná situace je velmi vyhrocená a obě uskupení se proto snaží začít co nejdříve s mobilizací voličů,“ popsal šéfredaktor maďarského webu Napunk Zoltán Szalay.

Na to, že Orbán vnímá soupeře jako vcelku silného, podle Szalaye ukazuje i fakt, že tradičně uzavřené politické shromáždění v obci Kötcse u Balatonu, kam přijíždí každý rok Orbánovi blízcí jednat o programu, bylo tentokrát přenášeno živě. Se zjevnou snahou nenechat se zastínit rivalem řečnícím ve stejnou dobu na mítinku jen kousek opodál ve vesnici nedaleko Balatonu.

Maďarský premiér Viktor Orbán
