Pellegrini podepsal novelu trestního zákoníku. Mafie může ožít, varují kritici

Slovenský prezident Peter Pellegrini podepsal novelu trestního zákoníku. Nově tak například lidem, kteří zpochybňují takzvané Benešovy dekrety, jež po druhé světové válce v Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny, hrozí půlroční vězení. Novela obsahuje i další změny, které dle opozice i státních zástupců ztíží boj proti kriminalitě. Opozice se proto chce obrátit na ústavní soud.

S novelou trestního zákoníku přišla slovenská vládní koalice. Kabinet do jejího znění prosadil mimo jiné ustanovení o trestání těch, kdo ve spolupráci s jiným státem nebo jeho představitelem poruší zákaz vést volební kampaň ve prospěch nebo v neprospěch politických stran.

Nově také bude možné zpochybnit výpovědi některých obviněných, kteří spolupracují s policii a svědčí proti spolupachatelům.

Kritici: Novela pomůže mafiánům a ztíží vyšetřování

Podle opozice má tato změna pomoci obžalovanému místopředsedovi sněmovny za Smer-SD, bývalému policejnímu prezidentovi Tiboru Gašparovi a může také zkomplikovat vyšetřování trestných činů mafiánských skupin. Tuto část novely kritizoval také generální prokurátor Maroš Žilinka.

Opozice už dříve žádala prezidenta, aby novelu trestního zákoníku vetoval, protože navrhovaná opatření by podle ní mohla pomoci zločincům a vést k oživení mafiánských skupin. Také řada státních zástupců se domnívá, že změny ohrozí boj proti kriminalitě v zemi, píše server aktuality.sk.

Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů
Budova slovenského ústavního soudu

„Teď bude na ústavním soudu, aby ochránil právní stát, když selhala hlava státu,“ řekla podle Denníku N poslankyně Mária Kolíková ze strany Sloboda a Solidarita.

Pellegrini dle Denníku N prohlásil, že jestli bude novela prohlášena za protiústavní, ponese za to zodpovědnost vláda premiéra Roberta Fica (Smer). Předtím přitom uvedl, že pokud bude mít pochybnosti o tom, že novela je protiústavní, parlamentu ji vrátí.

