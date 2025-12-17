Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů


Slovenský ústavní soud ve středu pozastavil účinnost zákona, který měl zrušit stávající úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho od ledna příštího roku novou institucí. Rozhodnutí soudu uvítala opozice, která mu minulý týden doručila podnět k přezkoumání zákona. Výhrady vůči němu měla také Evropská komise, slovenský generální prokurátor i slovenský prezident Peter Pellegrini. Soud zrušil i nové administrativní povinnosti pro nevládní organizace včetně vykazování dárců.

Normu schválil slovenský parlament hlasy poslanců vládní koalice minulý týden a následně také prolomil veto hlavy státu. Prezidentská kancelář tehdy poukázala kromě jiného na vážné věcné připomínky k nedostatečné ochraně obětí a nevyřešené výhrady ze strany EK s možnými následky pro Slovensko.

Nynější vláda Roberta Fica (Smer) už v minulosti prosadila změny zákonů, které jí umožnily vyměnit vedení některých institucí, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu.

Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery
Národní rada Slovenské republiky (snímek z listopadu 2025)

Opozice už dříve tvrdila, že kabinet chtěl na základě tohoto zákona ovládnout úřad, se kterým se dříve dostalo do sporu ministerstvo vnitra. To se s úřadem soudí kvůli pokutám, které dostalo za to, že v minulosti bez souhlasu úřadu postavilo mimo službu skupinu stíhaných elitních policistů. Ti předtím získali postavení whistleblowera. Opoziční politici také tvrdili, že po vytvoření nového úřadu na ochranu obětí trestných činů a oznamovatelů protispolečenské činnosti klesne úroveň ochrany oznamovatelů a že nový zákon je mstou vlády vůči současnému úřadu.

„Je to dobrá zpráva pro spravedlivost na Slovensku. Zákon o zrušení úřadu a jeho nahrazení novým nebude platit do doby, než ústavní soud přezkoumá jeho soulad s ústavou“ uvedla v prohlášení místopředsedkyně poslaneckého klubu nejsilnějšího opozičního hnutí Progresívne Slovensko Zuzana Števulová.

Soud zrušil nové povinnosti pro nevládní organizace

Slovenský ústavní soud zrušil nové administrativní povinnosti pro nevládní organizace včetně vykazování dárců, jejichž zavedení letos v dubnu prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Podle soudců je příslušný zákon v uvedené záležitosti jako celek v rozporu se slovenskou ústavou i s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nová pravidla, která začala platit na začátku června, například přikázala nevládním organizacím i nadacím sestavovat zvláštní výkaz o dárcích, kteří přispěli na jejich činnost. To neplatilo v případě, že šlo o dary a věřitele z řad fyzických osob, pokud od nich v jednotlivých případech nedostaly více než pět tisíc eur ročně (121 600 korun) nebo peníze byly určené například pro konkrétní osobu se zdravotním postižením. Za porušení uvedené povinnosti hrozila pokuta.

Nevládní organizace dříve tvrdily, že vykazování dárců porušuje jejich právo na soukromí. Spolu s opozičními politiky zákon také přirovnaly k úpravě platné v Rusku, které kritici ruského režimu nepovažují za demokratickou zemi.

Uvedený slovenský zákon občanskému sektoru až na výjimky také nařídil povinnost odpovídat na dotazy veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to ohledně využití státních a obdobných dotací.

