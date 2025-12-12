Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery

Slovenský parlament hlasy vládních poslanců přehlasoval veto prezidenta Petera Pellegriniho a opět schválil zákon o zrušení současného úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti. Od ledna tento úřad podle schválené normy nahradí nová instituce, jejíž vedení dosadí vládní koalice.
Opozice se už ve středu obrátila na ústavní soud s žádostí, aby zákon přezkoumal a pozastavil jeho účinnost. Výhrady už dříve vyjádřila Evropská komise či slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka.
