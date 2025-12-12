Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenský parlament hlasy vládních poslanců přehlasoval veto prezidenta Petera Pellegriniho a opět schválil zákon o zrušení současného úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti. Od ledna tento úřad podle schválené normy nahradí nová instituce, jejíž vedení dosadí vládní koalice.

Opozice se už ve středu obrátila na ústavní soud s žádostí, aby zákon přezkoumal a pozastavil jeho účinnost. Výhrady už dříve vyjádřila Evropská komise či slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka.

Podrobnosti připravujeme.

Slovenský parlament hlasy vládních poslanců přehlasoval veto prezidenta Petera Pellegriniho a opět schválil zákon o zrušení současného úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti. Od ledna tento úřad podle schválené normy nahradí nová instituce, jejíž vedení dosadí vládní koalice.
Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou hovořil o přípravách klíčového summitu, který se uskuteční za týden. Má rozhodnout mimo jiné o financování Ukrajiny pomocí půjčky ze zmrazených ruských aktiv. Babiš si zatím není jistý, jestli by se Česko mělo podílet na finančních zárukách. Poslanec Radek Koten (SPD) v Událostech, komentářích uvedl, že takový krok by mohl negativně ovlivnit finance eurozóny a destabilizovat finanční trh. Podle náměstka ministra zahraničí v demisi Eduarda Huliciuse (KDU-ČSL) jde o „neortodoxní“ nástroj, který je ovšem potřeba. Hosté v debatě moderované Martinem Řezníčkem probrali také jednání o příměří v ruské válce na Ukrajině a výdaje na obranu.
Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění.
Maďarsko protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv, který má být schválen kvalifikovanou většinou. Uvedl to maďarský premiér Viktor Orbán, podle něhož je postup protiprávní. Členské státy EU by věc, kterou ve čtvrtek podpořili diplomaté, měly formálně potvrdit už v pátek 12. prosince.
Severovýchod Japonska v pátek zasáhlo další silné zemětřesení. Síla otřesu činila podle seismické agentury EMSC 6,7 stupně, stejný údaj uvedla i Japonská meteorologická služba. Japonský úřad vydal a po několika hodinách odvolal varování před vlnou tsunami. Tamní úřady podle agentury AP prozatím nezaznamenaly žádné hlášení o zraněných či vážných škodách. Epicentrum zemětřesení se nacházelo v moři.
Maďarská vláda čelí velkému skandálu. Na veřejnost unikla videa z bezpečnostních kamer diagnostického ústavu v Budapešti, která zachycují opakované násilí vůči mladistvým. Bití, kopání a ponižování se dopouštěli ředitel a jeho podřízený. Ve vazbě skončil i předchozí ředitel ústavu, který je vedle zpronevěry a padělání dokumentů obviněný z toho, že se ujímal nezletilých dívek a později je jako dospělé nutil k prostituci. V reakci na aktuální odhalení svolala maďarská opozice na sobotu demonstraci.
Americký prezident Donald Trump nařídil v noci na pátek centralizaci regulace umělé inteligence. To by mělo znemožnit jednotlivým americkým státům schvalovat vlastní regulace AI, píše agentura Reuters. Převedení regulace na federální úroveň požadují velké technologické firmy.
Spojené státy se chystají zabavit další lodě převážející venezuelskou ropu, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. První takto zabavená loď by zatím měla podle Bílého domu směřovat do některého z amerických přístavů. Washington zároveň podle tiskových agentur uvalil sankce na dalších šest tankerů přepravujících venezuelskou ropu a také na tři synovce venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
