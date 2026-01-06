V německé spolkové zemi Braniborsko se rozpadla vláda

V německé spolkové zemi Braniborsko se po roce fungování rozpadla vláda. Premiér Dietmar Woidke ze sociální demokracie (SPD) vypověděl koaliční smlouvu s levicově populistickým Spojenectvím Sahry Wagenknechtové (BSW). Zanikla tak první a dosud jediná koalice těchto dvou stran na zemské úrovni. Woidke zdůraznil, že chce hledat jiné řešení krize, než jsou předčasné volby. Opakované neshody s BSW znemožnily podle Woidkeho další spolupráci, uvedla Reuters.
Braniborsko je východoněmecká spolková země, která obklopuje Berlín a má zhruba 2,5 milionu obyvatel. Zemské volby se tu konaly v září 2024. Těsně v nich vyhrála Woidkeho SPD s 30,9 procenta hlasů. Na druhém místě skončila s 29,2 procenty hlasů Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Koalici nakonec sociální demokraté uzavřeli s levicově populistickou stranou BSW, která ve volbách skončila na třetím místě. Vláda měla ve sněmu většinu dvou hlasů.
Už v závěru loňského roku ale BSW opustili čtyři poslanci braniborského sněmu. Za důvod označili „autoritářské tendence“ ve straně. Dva z nich se sice později vrátili, v pondělí ale oznámil odchod ze strany vicepremiér, ministr financí a donedávna zemský předseda BSW Robert Crumbach. Vstoupil obratem do frakce SPD. Jeho rozhodnutí opustit BSW vyvolalo vládní krizi.
„Tímto rozpadem frakce neexistuje nadále základ pro spolupráci v koalici, základ pro práci na základě demokratické většiny,“ řekl na tiskové konferenci premiér Woidke a vypověděl koaliční smlouvu. Prozatím chce Braniborsku vládnout s menšinovou vládou. Oznámil ale, že hodlá zahájit jednání s křesťanskými demokraty (CDU). Poslanci SPD včetně Crumbacha a poslanci CDU mají společně 46 křesel ve sněmu s 88 poslanci. Například opoziční AfD už ale vyzvala k uspořádání předčasných voleb. Podle průzkumů by je vyhrála s 35 procenty hlasů.
Strana BSW prosazuje krajně levicovou hospodářskou a sociální politiku, zároveň ale i omezení migrace či sblížení s Ruskem. V současnosti je v hluboké krizi. Vznikla přesně před dvěma lety a záhy uspěla ve volbách do Evropského parlamentu a v zemských volbách do sněmů v Sasku, Durynsku a Braniborsku. V předčasných volbách do Spolkového sněmu loni v únoru ale nepřekonala pětiprocentní hranici a do parlamentu se nedostala. BSW tvrdí, že sčítání provázely chyby a zatím neúspěšně žádá o přepočítání hlasů. Nyní má v celoněmeckých průzkumech strana kolem tří až čtyř procent hlasů.