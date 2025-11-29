Tisíce lidí protestují proti založení mládežnické organizace AfD


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Tisíce lidí protestují ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokují přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Policie očekává, že se sobotních protestů zúčastní až padesát tisíc lidí. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.

Kvůli blokádám začal sjezd v Giessenu o více než dvě hodiny později. Řada z více než tisíce účastníků se dlouho nemohla do veletržní haly na severozápadě města dostat. S policejní ochrankou nakonec dorazili oba předsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla i designovaný předseda nové mládežnické organizace, braniborský poslanec Jean-Pascal Hohm. Sjezdu se účastní i předseda durynské organizace Alternativy pro Německo a hlavní postava ultrapravicového křídla strany Björn Höcke.

Mladí příznivci AfD se v minulých letech sdružovali ve spolku Mladá alternativa (JA), který fungoval značně nezávisle a vyvolával četné kontroverze. Za prokazatelně pravicově extremistický jej považoval Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa.

Hajlující děti a hákové kříže trápí německý Spremberg
Německá mládež na protestu na podporu krajní pravice

Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD letos v lednu od něj distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila. V sobotu má vzniknout její nástupnická organizace, která bude mnohem úžeji navázaná na stranické vedení. Bude se jmenovat Generace Německo (GD).

Policie už proti protestujícím použila vodní děla

Proti konání sjezdu v Giessenu od brzkého rána protestují tisíce lidí, podle odhadu hesenského ministra vnitra Romana Posecka by jich mohlo být přes den až padesát tisíc. Hesenské město Giessen má zhruba 92 tisíc obyvatel.

Policie se připravila i na možnost, že se demonstrace zvrhnou v násilné protesty. Připraveny má drony, vodní děla a jízdní jednotku. Jde o jednu z největších policejních akcí v dějinách spolkové země Hesensko. V pohotovosti jsou také giessenské nemocnice.

V Německu vzrostl počet pravicových extremistů, uvedla tajná služba
Demonstrace pravice v berlínské čtvrti Friedrichshain

Vodní děla ráno už policie použila proti skupině zhruba dvou tisíc lidí, která zablokovala silnici B49, jež svádí dopravu do města. Většina protestů je ale podle policie zatím poklidná, sešla se na nich směs lidí od spolků bojujících proti pravicovému extremismu, jako jsou například Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), přes odborové organizace až po členy politických stran. Policie ale ví také o členech krajně levicových skupin, kteří do města dorazili.

Strana AfD je po únorových předčasných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. V hlasování získala 20,8 procenta hlasů. V současných průzkumech veřejného mínění se její zisky pohybují mezi 24 a 27 procenty, podle některých průzkumů by nyní ve volbách dokonce těsně vyhrála. Německá civilní kontrarozvědka v květnu AfD označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu.

Ukrajinská SBU tvrdí, že zasáhla tankery ruské stínové flotily

Ukrajinská tajná služba SBU společně s námořnictvem zasáhla námořními drony v Černém moři dva tankery takzvané ruské stínové flotily, řekl agentuře Reuters zdroj z SBU. Agentura AFP s odvoláním na zdroj ze stejné tajné služby uvedla, že Ukrajina stojí za útokem na dva ropné tankery Kairos a Virat, kterými v pátek v Černém moři otřásly výbuchy. Turecké ministerstvo dopravy uvedlo, že jednu z těchto dvou lodí v sobotu ráno zasáhlo bezposádkové námořní plavidlo.
před 6 mminutami

Problémy airbusů narušují dopravu v Evropě i Asii

Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují v sobotu leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy jsou ale i cestovní plány lidí ve Spojených státech. Některé lety se zpožďují, potíže ale nejsou nijak vážné, uvedla agentura Reuters. Aerolinky se snaží urychleně odstranit problém se softwarem, jak jim to v pátek nařídil výrobce těchto letadel. V Asii tvoří stroje Airbus A320 páteř regionální letecké dopravy, zejména v Číně a v Indii.
09:38Aktualizovánopřed 14 mminutami

Tisíce lidí protestují ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokují přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Policie očekává, že se sobotních protestů zúčastní až padesát tisíc lidí. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
Záplavy v jihovýchodní Asii zabily stovky lidí

Počet mrtvých po záplavách a sesuvech půdy na indonéském ostrově Sumatra vzrostl na 303, podle agentury Reuters to oznámil šéf úřadu pro řízení katastrof. Dřívější bilance z rána uváděla 248 mrtvých. Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl podle Reuters na 162. Záplavy a sesuvy půdy ohrožují i Srí Lanku. Úřady informují o 123 mrtvých, dalších 130 lidí se stále pohřešuje.
06:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Správce města John Lee a další představitelé Hongkongu v sobotu při pietní ceremonii před budovou hongkongské vlády drželi tři minuty ticha, zatímco vlajky Hongkongu a Číny vlály na půl žerdi, píše web stanice BBC. Záchranné práce ve výškovém obytném komplexu, který ve středu pohltily plameny, už skončily. Policie v sobotu podle agentury Reuters uvedla, že 150 lidí je stále nezvěstných. Při požáru přišlo o život nejméně 128 lidí.
před 2 hhodinami

Kyjev po ruském útoku hlásí dvě oběti, stovky tisíc lidí byly ráno bez elektřiny

Rusové v noci na Ukrajinu poslali 36 raket a přes šest set dronů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na Kyjevskou oblast si podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy vyžádal nejméně dvě oběti. Dalších nejméně dvacet sedm lidí bylo zraněno, píše web Kyiv Independent. Ministerstvo energetiky oznámilo, že po útocích na rozvodnou síť zůstalo bez elektřiny více než 600 tisíc uživatelů.
05:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusové terorizují obyvatele Chersonu, útočí na kohokoliv

V Chersonu žijí místní obyvatelé v neustálém strachu z teroru ruských dronů. Ty útočí v ulicích denně po stovkách. Obyvatelé musí zvážit každý krok, bezpilotní letouny nerozlišují vojenské cíle od civilních a objevit se mohou kdykoliv. I proto o Chersonu místní i média stále častěji mluví jako o lidském loveckém safari.
před 3 hhodinami

Budapešti docházejí peníze. Primátor viní vládu z neplacení dluhu městu

V Budapešti vrcholí spor o městský rozpočet. Vedení tvrdí, že docházejí peníze a hrozí kolaps dopravy či veřejných služeb. Primátor Gergely Karácsony tvrdí, že na vině je vláda, která údajně nevrací dlužné částky. Kabinet to odmítá a obviňuje magistrát. Ve čtvrtek ale slíbil pomoc, pokud bude potřeba.
před 5 hhodinami
