Tisíce lidí protestují proti založení mládežnické organizace AfD

Tisíce lidí protestují ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokují přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Policie očekává, že se sobotních protestů zúčastní až padesát tisíc lidí. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
Kvůli blokádám začal sjezd v Giessenu o více než dvě hodiny později. Řada z více než tisíce účastníků se dlouho nemohla do veletržní haly na severozápadě města dostat. S policejní ochrankou nakonec dorazili oba předsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla i designovaný předseda nové mládežnické organizace, braniborský poslanec Jean-Pascal Hohm. Sjezdu se účastní i předseda durynské organizace Alternativy pro Německo a hlavní postava ultrapravicového křídla strany Björn Höcke.
Mladí příznivci AfD se v minulých letech sdružovali ve spolku Mladá alternativa (JA), který fungoval značně nezávisle a vyvolával četné kontroverze. Za prokazatelně pravicově extremistický jej považoval Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa.
Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD letos v lednu od něj distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila. V sobotu má vzniknout její nástupnická organizace, která bude mnohem úžeji navázaná na stranické vedení. Bude se jmenovat Generace Německo (GD).
Policie už proti protestujícím použila vodní děla
Proti konání sjezdu v Giessenu od brzkého rána protestují tisíce lidí, podle odhadu hesenského ministra vnitra Romana Posecka by jich mohlo být přes den až padesát tisíc. Hesenské město Giessen má zhruba 92 tisíc obyvatel.
Policie se připravila i na možnost, že se demonstrace zvrhnou v násilné protesty. Připraveny má drony, vodní děla a jízdní jednotku. Jde o jednu z největších policejních akcí v dějinách spolkové země Hesensko. V pohotovosti jsou také giessenské nemocnice.
Vodní děla ráno už policie použila proti skupině zhruba dvou tisíc lidí, která zablokovala silnici B49, jež svádí dopravu do města. Většina protestů je ale podle policie zatím poklidná, sešla se na nich směs lidí od spolků bojujících proti pravicovému extremismu, jako jsou například Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), přes odborové organizace až po členy politických stran. Policie ale ví také o členech krajně levicových skupin, kteří do města dorazili.
Strana AfD je po únorových předčasných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. V hlasování získala 20,8 procenta hlasů. V současných průzkumech veřejného mínění se její zisky pohybují mezi 24 a 27 procenty, podle některých průzkumů by nyní ve volbách dokonce těsně vyhrála. Německá civilní kontrarozvědka v květnu AfD označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu.
- Svět
- Německo
- AfD
- Protest
- Alternativa pro Německo
- Krajní pravice
- Extremismus
- Policie
- Vodní děla
- Protestující
- Alice Weidelová
- Tino Chrupalla
- Babičky proti pravici
- Generace Německo
- Björn Höcke
- Jean-Pascal Hohm
- Spolkový úřad na ochranu ústavy
- Mladá alternativa
- Protesty
- Hesensko
- Demonstrace
- Giessen
- Výběr
- Výběr redakce
- Hlavní události