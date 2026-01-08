Lula vetoval návrh, který by mohl zkrátit trest Bolsonarovi

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vetoval návrh zákona, který by mohl vést ke zkrácení trestu pro jeho předchůdce Jaira Bolsonara. Ten byl loni odsouzen k 27 letům vězení za pokus o státní puč. Součástí plánu bylo podle obžaloby i zabití Luly. Prezidentovo veto může parlament ještě přehlasovat.
Lula podepsal veto návrhu zákona na veřejné akci k výročí násilných demonstrací z 8. ledna 2023, kdy Bolsonarovi příznivci vnikli do objektů parlamentu, prezidentské kanceláře a nejvyššího soudu. Tehdy byla neděle, takže v budovách nebyli takřka žádní funkcionáři. Lula označil 8. leden za den vítězství demokracie. „Je to vítězství nad těmi, kteří se pokusili převzít moc silou,“ uvedl.
Návrh zákona schválený loni parlamentem by umožnil zkrátit celkovou výši trestu Bolsonarovi, který byl odsouzen za pět různých trestných činů. Zákon totiž mění pravidla pro součet trestů. Návrh také snižuje podíl trestu, který musí Bolsonaro strávit za mřížemi.
Brazilský kongres může přehlasovat veto, pokud se pro tento krok vyjádří většina poslanců a většina senátorů.
Brazilský exprezident Bolsonaro si odpykává 27 let vězení, protože podle justice vedl spiknutí, které mělo zvrátit jeho prohru v prezidentských volbách v roce 2022. Bolsonaro se svými spolupracovníky chtěl podle nejvyššího soudu provést státní převrat, který by zabránil Lulovi vstoupit do úřadu. Spiklenci chtěli podle obžaloby zabít zvoleného prezidenta. Puč se nakonec nestal, protože ho nepodpořily armádní špičky. Bolsonaro provinění odmítá.