Bolsonaro zůstane ve vazbě, rozhodl brazilský nejvyšší soud


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK, The New York Times, Reuters

Senát brazilského nejvyššího soudu v pondělí rozhodl o ponechání bývalého prezidenta Jaira Bolsonara ve vazbě poté, co soudce Alexandre de Moraes v sobotu nařídil jeho zadržení s odvoláním na riziko útěku. Informovala o tom agentura Reuters.

Na verdiktu se v čtyřčlenném senátu shodla většina, včetně soudců Flavia Dina a Cristiana Zanina, kteří se připojili k Moraesovi. Rozhodnutí tak ukončí více než sto dní, které Bolsonaro strávil v domácím vězení.

Bolsonaro čeká na konečný verdikt o odvolání proti svému 27letému trestu za plánování puče. O vině exprezidenta, který neskrýval svůj obdiv k vojenské diktatuře, jež v letech 1964 až 1985 zabila stovky Brazilců, rozhodl soud v září.

Bolsonaro dostal 27 let za pokus o převrat
Brazilský exprezident Jair Bolsonaro

Exprezident poškodil sledovací náramek

Důvodem sobotního zatčení bylo tvrzení úřadů, že si Bolsonaro pomocí páječky odstranil monitorovací náramek z kotníku, píše agentura Reuters.

Bývalý prezident to vysvětloval nervovým zhroucením a halucinacemi vyvolanými léky. Zároveň popřel jakýkoli úmysl uprchnout nebo se pokusit odstranit monitorovací náramek.

„Přiznané poškození elektronického sledovacího náramku nejen zvyšuje riziko útěku, ale také naznačuje do očí bijící porušení preventivních opatření uložených soudní mocí,“ napsal soudce Dino ve svém hlasování.

O tom, že se podle policie Bolsonaro snažil naplánovat útěk svědčí i zabavený dokument, který naznačuje, že Bolsonaro měl v loňském roce v úmyslu požádat o azyl v Argentině, píše deník The New York Times.

USA kvůli procesu s Bolsonarem zrušily víza brazilským soudcům
Alexandre de Moraes

Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který ho ve volbách porazil. Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.

