Ukrajina modernizuje tanky, nehodlá se jich vzdát


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Reorganizace tankových jednotek na Ukrajině
Zdroj: ČT24

Navzdory jednáním Ukrajina dál reorganizuje své jednotky, včetně tankových. Tyto stroje mají teď ve válce spíše podpůrnou, ale stále významnou roli. Ukrajina jich má podle odhadů stále přes tisíc kusů.

Více než čtyřicetitunový stroj se přesouvá na předem připravenou pozici. Posádka hledá na místě úkryt a původně sovětský tank T-72 míří do hustého porostu. Jeho velitel ze 153. brigády ukazuje zbraň, která prošla modernizací v sousedním Polsku. „U nás se neřídí jako v autě, ale pákami. Máme ale brzdy, plyn a spojku jako v autě,“ říká Ivan.

Stroj, který byl ještě před dvěma lety klíčový pro ukrajinské bojiště, teď spíš plní roli podpůrného dělostřelectva. Ukrajinské tanky a těžká technika je prioritním cílem pro ruskou armádu na bojišti. Největší hrozbou v posledních měsících jsou pro tyto stroje drony.

V éře bezpilotních letounů se i těžká technika přizpůsobuje novým okolnostem na frontě. Tank proto ukrajinští vojáci vybavili rušičkami i protidronovou sítí.

Kaťucha a další. Ukrajinci využívají na frontě řadu českých tanků, pochvalují si jejich spolehlivost
Český tank u Bachmutu

„Jeden dron nic nezmůže, ale pokud jich je najednou sedm nebo osm, mohou jednoduše zničit techniku nebo najít její slabé místo,“ popisuje dále velitel tanku Ivan.

Nejcitlivějším místem je podle něj tankový pás, po kterém se stroj pohybuje. Zasažením se tank znehybní. „Když tank stojí, je snazší ho rozebrat. Proto musíme jednat ostražitě. A pokud na nás začnou útočit, je třeba z toho místa co nejrychleji odjet,“ dodal velitel.

Tanků se ukrajinská armáda vzdát nechystá. Podle vojáků jsou mnohdy přesnější než dělostřelectvo, a to pokud těžkou techniku z nebe korigují i drony. „Tanky mohou být také použity ze zakrytých palebných pozic. Tank pracuje přímo podle souřadnic,“ řekl velitel tankové roty 153. brigády Jaroslav Norec.

Zasáhnout tak mohou cíl ve vzdálenosti až osmi kilometrů. Tanky se často využívají i v obraně, a to jako podpora pro pěchotu.

Ukrajinci montují a testují drony přímo u fronty. Na místě natáčel štáb ČT
Výroba dronu

Výběr redakce

Ukrajina modernizuje tanky, nehodlá se jich vzdát

Ukrajina modernizuje tanky, nehodlá se jich vzdát

před 41 mminutami
Rodríguezová se oficiálně stala prozatímní prezidentkou Venezuely

Rodríguezová se oficiálně stala prozatímní prezidentkou Venezuely

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Maduro u soudu v New Yorku odmítl veškerá obvinění

Maduro u soudu v New Yorku odmítl veškerá obvinění

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána

Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Venezuela má zřejmě obří zásoby vzácných kovů, neumí je ale těžit

Venezuela má zřejmě obří zásoby vzácných kovů, neumí je ale těžit

před 13 hhodinami
V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás

V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás

před 13 hhodinami
Politici vládní koalice řeší projev Okamury i výroky Radima Fialy o Vrběticích

Politici vládní koalice řeší projev Okamury i výroky Radima Fialy o Vrběticích

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Hudební MTV ve světě skončila. Zlatou éru videoklipů nahradily reality show

Hudební MTV ve světě skončila. Zlatou éru videoklipů nahradily reality show

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

U prezidentského paláce ve venezuelském Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Podle CNN je situace již klidná. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.
03:03Aktualizovánopřed 28 mminutami

Ukrajina modernizuje tanky, nehodlá se jich vzdát

Navzdory jednáním Ukrajina dál reorganizuje své jednotky, včetně tankových. Tyto stroje mají teď ve válce spíše podpůrnou, ale stále významnou roli. Ukrajina jich má podle odhadů stále přes tisíc kusů.
před 41 mminutami

Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící v USA. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří, den poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty. Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí plánuje uprchnout do Moskvy, pokud se nepokoje a protesty neuklidní, píše The Times s odkazem na tajné služby.
před 1 hhodinou

V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

Lídři zemí takzvané koalice ochotných se v úterý odpoledne sejdou v Paříži, aby jednali mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o poválečné rekonstrukci a obnově země, která se brání ruské invazi. Za Česko se schůzky poprvé zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO).
01:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

Nejméně 31 lidí zemřelo při ztroskotání lodi převážející přes 200 migrantů, která se 1. ledna převrhla u břehů Gambie během cesty do Evropy. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na gambijskou vládu, podle níž se množství lidí stále pohřešuje a je pravděpodobně také po smrti. Předchozí údaje ze dne neštěstí hovořily o sedmi mrtvých.
před 6 hhodinami

Kosťantynivka jako pilíř obrany proti Rusům. Štáb ČT natáčel u frontové linie

Čtyřmi pilíři Donbasu jsou města Kupjansk, Lyman, Pokrovsk a Kosťantynivka na východě Ukrajiny. Když se obce zhroutí, ruská armáda vezme region do širšího obklíčení. Kosťantynivka brání ruskému průniku ke Kramatorsku a Slavjansku z jihovýchodu. Samotné město už je téměř v obklíčení, fronta se nachází zhruba devět kilometrů od něj. Rusové se nejvíce přiblížili východu města, do kterého už údajně pronikají ruské diverzní skupiny. Město je odříznuto od proudu, nefunguje pošta ani lékárny, nemocnice ukončila provoz v prosinci 2025. Město se drží díky ukrajinským brigádám. V Kosťantynivce natáčela pro Reportéry ČT zpravodajka Darja Stomatová s kameramanem Jánem Schürgerem.
před 7 hhodinami

OBRAZEM: Kapským městem prošel novoroční karneval

Desítky tisíc lidí se v pondělí zúčastnily novoročního karnevalu v Kapském městě na jihozápadě Jihoafrické republiky, píše agentura AFP. V zemi jde o jednu z nejdůležitějších kulturních událostí, jejíž původ je spojen s historií města a s otroctvím. Účastníci byli oblečení do třpytivých a saténových kostýmů a městem procházeli za zvuků fanfár a hudby. Točili také slunečníky a hůlkami vyťukávali do rytmu tradičních bubnů.
před 8 hhodinami

Rodríguezová se oficiálně stala prozatímní prezidentkou Venezuely

Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropného průmyslu Delcy Rodríguezová se po složení přísahy oficiálně stala prozatímní prezidentkou země, napsaly agentury. Do funkce se dostala poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Nejvyšší soud již dříve nařídil, aby převzala funkci hlavy státu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...