Ukrajina modernizuje tanky, nehodlá se jich vzdát

Navzdory jednáním Ukrajina dál reorganizuje své jednotky, včetně tankových. Tyto stroje mají teď ve válce spíše podpůrnou, ale stále významnou roli. Ukrajina jich má podle odhadů stále přes tisíc kusů.
Více než čtyřicetitunový stroj se přesouvá na předem připravenou pozici. Posádka hledá na místě úkryt a původně sovětský tank T-72 míří do hustého porostu. Jeho velitel ze 153. brigády ukazuje zbraň, která prošla modernizací v sousedním Polsku. „U nás se neřídí jako v autě, ale pákami. Máme ale brzdy, plyn a spojku jako v autě,“ říká Ivan.
Stroj, který byl ještě před dvěma lety klíčový pro ukrajinské bojiště, teď spíš plní roli podpůrného dělostřelectva. Ukrajinské tanky a těžká technika je prioritním cílem pro ruskou armádu na bojišti. Největší hrozbou v posledních měsících jsou pro tyto stroje drony.
V éře bezpilotních letounů se i těžká technika přizpůsobuje novým okolnostem na frontě. Tank proto ukrajinští vojáci vybavili rušičkami i protidronovou sítí.
„Jeden dron nic nezmůže, ale pokud jich je najednou sedm nebo osm, mohou jednoduše zničit techniku nebo najít její slabé místo,“ popisuje dále velitel tanku Ivan.
Nejcitlivějším místem je podle něj tankový pás, po kterém se stroj pohybuje. Zasažením se tank znehybní. „Když tank stojí, je snazší ho rozebrat. Proto musíme jednat ostražitě. A pokud na nás začnou útočit, je třeba z toho místa co nejrychleji odjet,“ dodal velitel.
Tanků se ukrajinská armáda vzdát nechystá. Podle vojáků jsou mnohdy přesnější než dělostřelectvo, a to pokud těžkou techniku z nebe korigují i drony. „Tanky mohou být také použity ze zakrytých palebných pozic. Tank pracuje přímo podle souřadnic,“ řekl velitel tankové roty 153. brigády Jaroslav Norec.
Zasáhnout tak mohou cíl ve vzdálenosti až osmi kilometrů. Tanky se často využívají i v obraně, a to jako podpora pro pěchotu.