Ukrajinci montují a testují drony přímo u fronty. Na místě natáčel štáb ČT


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Ukrajinci montují drony přímo u fronty
Ukrajina hodlá v příštím roce podle prezidenta Volodymyra Zelenského vyrobit vlastní rakety a drony v přepočtu za víc než 700 miliard korun. Už teď je přes devadesát procent bezpilotních letounů používaných na bojišti domácí výroby. Některé armádní jednotky vytvářejí přímo u frontové linie vlastní dílny na opravu a výrobu dronů. Na místě natáčela zpravodajka Ilona Zasidkovyčová.

Bezpilotní letouny z velké míry ovládají bojiště v rusko-ukrajinské válce. Vojáci v Záporožské oblasti několik kilometrů od fronty proto pravidelně testují drony vlastní výroby.

„Před bojem s nimi takto létáme, připravujeme je na bojové úkoly,“ říká pilot dronu Mykyta. Ten, který právě testuje, dokáže zvednout do vzduchu trhavinu o hmotnosti tří a půl kilogramu. Sebemenší závada by mohla jeho pilota stát život a Mykyta proto musí ověřit nejen ovládání stroje, ale i kvalitu videa, které přenáší.

Za pár hodin další dron

Přímo u fronty má brigáda i vlastní dílnu. Technik Maksym dokáže za několik hodin opravit poškozený dron nebo sestavit nový. Nejde podle něj o masovou výrobu, pokrývá jen potřeby vlastní jednotky. Stroje přizpůsobuje i změnám a vývoji na bojišti. Za pouhého půl roku se například přešlo na použití jiných frekvencí a protokolů přenosu dat, popisuje.

Kvůli rychlému rozvoji vojenských technologií se frontová linie začíná posouvat k městům, která jsou poblíž. Například na sídliště v Záporoží před měsícem dolétl ruský dron a výbuch poškodil okolní byty i kavárnu v přízemí.

Více než třicet kilometrů od města probíhají aktivní boje. „V současné době nelze tvrdit, že existuje nějaký týl. V pásmu padesát kilometrů od přímých bojů jde už o frontovou linii,“ popisuje Maksym.

Společně s technologickým vývojem se zvyšuje i intenzita útoků a počet bezpilotních letounů ve vzduchu. Ukrajinská frontová města proto při obraně před drony spoléhají na takzvané protidronové sítě, které lemují příjezdové cesty.

