Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody


Velká část Prahy 4 je v úterý kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Spořilova, Nuslí a Podolí.

O události na webu informovala radnice Prahy 4. V hlavním městě panuje stejně jako v ostatních částech republiky mrazivé počasí.

Podle radnice je poškozeno potrubí na křižovatce ulic Psárská a Ohradní v Michli. Pražská teplárenská na webu píše, že by dodávky mohly být obnoveny do úterních 23:00.

Praha 4 je největší městskou částí metropole, má zhruba 135 700 obyvatel.

Velká část Prahy 4 je v úterý kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Spořilova, Nuslí a Podolí.
