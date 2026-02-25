VideoAzbest může způsobit rakovinu. Práci s ním musí hygieně hlásit všichni stavebníci


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Nebezpečný azbest v budovách
Zdroj: ČT24

Pražští hygienici v loňském roce provedli bezmála stovku kontrol na přítomnost azbestu. Karcinogenní látky objevili třeba i při rekonstrukci střechy letiště Václava Havla a obchodního domu Kotva, kde byl i v obvodových zdech. Hygienici ho ale našli také v brzdových destičkách výtahů a eskalátorů. Přítomnost azbestu potvrdila rovněž kontrola v budově bývalého Prioru v Modřanech. Pokud se s domem nijak nemanipuluje, není látka sama o sobě škodlivá. V Modřanech ale dělníci plánují demolici, a ještě před jejím zahájením tak budou muset azbest zlikvidovat. Při drolení, lámání nebo řezání se z něj totiž uvolňují tenká vlákna, která snadno pronikají do plic, kde se hromadí a škodí. Způsobit může i rakovinu. Od ledna musí práci s azbestem hlásit hygieně všichni stavebníci, jinak hrozí pokuta v řádech desítek tisíc korun.

Výběr redakce

Azbest může způsobit rakovinu. Práci s ním musí hygieně hlásit všichni stavebníci

VideoAzbest může způsobit rakovinu. Práci s ním musí hygieně hlásit všichni stavebníci

před 13 mminutami
Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

před 7 hhodinami
Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

před 9 hhodinami
Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoAzbest může způsobit rakovinu. Práci s ním musí hygieně hlásit všichni stavebníci

Pražští hygienici v loňském roce provedli bezmála stovku kontrol na přítomnost azbestu. Karcinogenní látky objevili třeba i při rekonstrukci střechy letiště Václava Havla a obchodního domu Kotva, kde byl i v obvodových zdech. Hygienici ho ale našli také v brzdových destičkách výtahů a eskalátorů. Přítomnost azbestu potvrdila rovněž kontrola v budově bývalého Prioru v Modřanech. Pokud se s domem nijak nemanipuluje, není látka sama o sobě škodlivá. V Modřanech ale dělníci plánují demolici, a ještě před jejím zahájením tak budou muset azbest zlikvidovat. Při drolení, lámání nebo řezání se z něj totiž uvolňují tenká vlákna, která snadno pronikají do plic, kde se hromadí a škodí. Způsobit může i rakovinu. Od ledna musí práci s azbestem hlásit hygieně všichni stavebníci, jinak hrozí pokuta v řádech desítek tisíc korun.
před 13 mminutami

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po novém vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), aby zadalo forenzní audit – tedy důkladnou kontrolu hospodaření s cílem odhalit možné zpronevěry, podvody či korupci. Řekl to České televizi. Správní rada v pondělí odvolala ředitele největší zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka. Podle Vojtěcha jsou důvody velmi vážné, Kabátek jakákoli pochybení odmítá.
před 9 hhodinami

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

První povodňový stupeň platil v úterý ráno zhruba desítce míst v Česku. Týkalo se to například Tiché Orlice na Rychnovsku, kde voda ze vzedmuté řeky zaplavila cyklostezku mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí. Mírné vzestupy hladin meteorologové očekávají také na Moravské Dyji v Janově a na střední a dolní Nežárce. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

Od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu požádalo v Česku o živnostenské oprávnění přes čtyřicet šest tisíc Ukrajinců. Vyplývá to ze statistik společnosti Dun & Bradstreet. Patří mezi ně Albína Romanjuková a Oleksandr Politiuk, kteří stejně jako tisíce jejich krajanů utekli před válkou a v Česku se pustili do podnikání. Ukrajinci se uplatňují i jako zdravotníci nebo učitelé. Solomija Makovská dokonce získala ocenění Učitel Vysočiny.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Po České republice se konaly akce připomínající začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost Česka, Ukrajiny a celé Evropy byly tématy veřejného slyšení v Senátu, ze kterého se členové vlády Andreje Babiše (ANO) omluvili, zatímco prezident Petr Pavel dorazil. Zajištění bezpečnosti je odpovědností nás všech, řekl Pavel v horní komoře. Prezident se odpoledne sešel na Hradě s podporovateli napadené země.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoUkrajinské přežití závisí na dodávkách zbraní ze Západu, zdůraznil Kopečný

V den čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu byl hostem Interview ČT24 moderovaného Barborou Kroužkovou bezpečnostní expert a bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Ten řekl, že ukrajinské přežití závisí na dodávkách zbraní ze Západu. „První tři roky to byla společná role Evropy a Spojených států a pak se od toho USA odklonily. Teď už je to jen o Evropě a ta v tom obstává. Ne díky českým financím, ale i díky české muniční iniciativě. Díky evropským státům, především severní a západní Evropy, které velké části svého rozpočtu (…) dedikují tomu, aby byl v Evropě mír a aby Ukrajina přežila,“ zdůraznil Kopečný, který v pořadu hovořil mimo jiné také o ruské ekonomice, o tom, co by mohlo invazní armádu zastavit či jak dlouho podle něj ještě bude konflikt na Ukrajině trvat.
před 10 hhodinami

Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti

Policie v Havířově zasahovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že muž je již po smrti a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Střelec je podezřelý z trestného činu pokusu o vraždu. Na místě byl zraněn policista, není v ohrožení života, oznámil krajský policejní šéf Tomáš Kužel.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse, bude připravovat film

Herní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru studia Warhorse Studios. Bude se věnovat přípravě filmu nebo seriálu na motivy počítačové hry Kingdom Come: Deliverence 2, napsal server CzechCrunch. Vávra později informaci potvrdil na sociální síti X.
před 12 hhodinami
Načítání...