Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící v USA. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří, den poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty. Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí plánuje uprchnout do Moskvy, pokud se nepokoje a protesty neuklidní, píše The Times s odkazem na tajné služby.

Demonstrace, které začaly 28. prosince v Teheránu, se již rozšířily do 27 ze 31 íránských provincií a konají se na 250 místech, uvedla organizace. O život podle ní přišlo 29 protestujících, čtyři děti a dva příslušníci bezpečnostních složek. HRANA, která shromažďuje informace od sítě aktivistů v Íránu, při minulých protestech poskytovala údaje odpovídající skutečnosti, napsala AP.

Íránská agentura Fars uvedla, že zranění při protestech utrpěly téměř tři stovky policistů či dobrovolnických pořádkových oddílů.

Protesty zahájili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny, kteří vyšli do ulic. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz.

Největší protesty za poslední tři roky

Současné protesty jsou největšími za poslední tři roky. Přestože prozatím nedosahují velikosti protestů z přelomu let 2022 a 2023 vyvolaných smrtí kurdské dívky v policejní cele či těch v roce 2009 po prezidentských volbách, představují pro vládnoucí režim výzvu.

Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu demonstrantů
Donald Trump

Teheránu pohrozil i Trump, podle něhož USA tvrdě zasáhnou, pokud nepřestane zabíjení demonstrantů. List The Times napsal, že podle zdroje z tajné služby íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí plánuje uprchnout do Moskvy, pokud se nepokoje a protesty neuklidní.

