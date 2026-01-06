Spojené státy vyškrtly několik vakcín pro děti ze seznamu doporučovaných


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Spojené státy snížily počet doporučených vakcín pro americké děti. Nově teď rodičům neposkytují žádné jasné pokyny například u očkování proti chřipce nebo rotavirům. Informovala o tom agentura AP, která krok označila za dosud nevídaný. Podle amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho tento krok posiluje transparentnost očkovacího procesu.

Nová doporučení v pondělí podle agentury Reuters po výzvě amerického prezidenta Donalda Trumpa schválil úřadující ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Jim O'Neill.

Doporučení nyní uvádí, že očkování proti rotavirům, chřipce, meningokokovým nákazám a žloutence typu A a B teď spadá do kategorie, o které společně rozhodují zdravotníci a rodiče. CDC také doporučilo snížení dávek vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) ze dvou na jednu.

Trumpova administrativa dnes s hrdostí oznamuje aktualizovaný očkovací kalendář pro děti ve Spojených státech amerických. Tento kalendář vychází z nejvyšších vědeckých standardů a je široce akceptován vědci a odborníky po celém světě. S účinností od dnešního dne již Amerika nebude vyžadovat 72 „injekcí“ pro naše krásné a zdravé děti. Přecházíme na mnohem rozumnější plán, podle kterého se všem dětem doporučuje očkování pouze proti 11 nejzávažnějším a nejnebezpečnějším nemocem. Rodiče si stále mohou vybrat, zda chtějí svým dětem dát všechna očkování, a budou i nadále kryti pojištěním. Tento aktualizovaný plán však konečně sjednocuje Spojené státy s ostatními vyspělými zeměmi po celém světě. Gratulujeme ministrovi zdravotnictví Bobby Kennedymu, zastupujícímu řediteli CDC Jimu O'Neilovi, komisaři FDA Martymu Makarymu, správci CMS Dr. Ozovi, řediteli NIH Jayi Bhattacharyovi a všem lékařským odborníkům a profesionálům, kteří velmi tvrdě pracovali, aby se toto stalo skutečností.
Donald Trump
prezident USA
Truth Social

V upraveném seznamu zůstává doporučení vakcín proti jedenácti nemocem včetně spalniček, příušnic, záškrtu, tetanu, černému kašli a planým neštovicím. Dříve podle serveru CBS News doporučovaly úřady očkování proti sedmnácti nemocem, část z nich nyní zařadily buď do kategorie očkování pro vysoce rizikové skupiny, nebo do kategorie takzvaného společného rozhodování.

Spor o očkování

Trump v prosinci vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby mimo standardní postupy přezkoumalo, jak k očkování přistupují ostatní země, a na základě těchto zjištění zvážilo revizi amerických doporučení. Podle ministerstva se Spojené státy ve srovnání s dvaceti podobnými zeměmi lišily jak počtem doporučených vakcín, tak počtem jejich dávek. Úředníci změnu představili jako způsob, jak obnovit důvěru veřejnosti tím, že budou doporučovat pouze ta nejdůležitější očkování.

Krok americké vlády odsoudili experti na zdravotnictví. Podle nich hrozí, že povede ke snížení zájmu o důležité očkování a ke zvýšení výskytu nemocí. „Jakékoliv rozhodnutí týkající se harmonogramu očkování dětí v USA by mělo být založeno na důkazech, transparentnosti a zavedených vědeckých postupech, nikoli na srovnání, které přehlíží zásadní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a zdravotními systémy,“ uvedl Sean O'Leary z Americké pediatrické akademie. Nová doporučení podle něj ohrožují zdraví dětí, a dokonce jejich životy.

Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje
Robert Kennedy mladší

Americká pediatrická akademie kritizuje přístup ministra Kennedyho k očkování dlouhodobě, považuje ho za nebezpečný pro děti a odporující vědě. Americké ministerstvo zdravotnictví jí na konci loňského roku odebralo granty v hodnotě několika milionů dolarů, podle deníku Guardian jako trest za odpor vůči ministrovi.

Reuters uvedl, že tato další změna je v souladu s cíli ministra zdravotnictví Kennedyho, známého odpůrce očkování. Jím jmenovaný poradní výbor například v prosinci hlasoval pro zrušení dlouhodobého doporučení, aby byly všechny děti ve Spojených státech bezprostředně po narození očkovány proti žloutence typu B. „Toto rozhodnutí chrání děti, respektuje rodiny a navrací důvěru veřejnému zdraví,“ uvedl Kennedy. Krok na síti X ocenila také mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

Kennedy „čistí“ očkovací komisi, ke zděšení lékařů
Robert F. Kennedy mladší

Výběr redakce

Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

09:23AktualizovánoPrávě teď
U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

03:03Aktualizovánopřed 12 mminutami
Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

před 2 hhodinami
Stát připravili o pět miliard korun. Daňový podvod zmapovali Reportéři ČT

Stát připravili o pět miliard korun. Daňový podvod zmapovali Reportéři ČT

před 2 hhodinami
Schillerová oznámí loňský výsledek rozpočtu, čeká překročení plánovaného schodku

Schillerová oznámí loňský výsledek rozpočtu, čeká překročení plánovaného schodku

00:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

05:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

00:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

01:42Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Spojené státy vyškrtly několik vakcín pro děti ze seznamu doporučovaných

Spojené státy snížily počet doporučených vakcín pro americké děti. Nově teď rodičům neposkytují žádné jasné pokyny například u očkování proti chřipce nebo rotavirům. Informovala o tom agentura AP, která krok označila za dosud nevídaný. Podle amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho tento krok posiluje transparentnost očkovacího procesu.
před 13 mminutami

Změny klimatu byly zodpovědné za nejhorší extrémy počasí v roce 2025

Klima roku 2025 ochlazoval přirozený globální klimatický jev La Niňa, přesto patřil k těm nejteplejším v dějinách měření. To přineslo podle nové zprávy vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) extrémní povětrnostní jevy, jež neúměrně zasáhly chudé komunity. Výzkumníci varují, že loňské katastrofy způsobené teplejším klimatem odhalily nerovnosti mezi chudými a bohatými státy, ale také limity adaptace lidstva.
před 17 hhodinami

Venezuela má zřejmě obří zásoby vzácných kovů, neumí je ale těžit

Jihoamerický stát, který se ocitl v centru světové pozornosti, se může pochlubit velkými přírodními zdroji. Současně ale Venezuela není schopna tyto zdroje využívat.
před 17 hhodinami

V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou až pod minus 12 stupňů. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Vizualizace ukazuje nejnovější předpověď pro jednotlivé stanice.
před 17 hhodinami

Vědecká knihovna NASA zavřela. Řeší se, kdo za to může

NASA uzavřela jednu z nejdůležitějších vědeckých knihoven této kosmické agentury. Experti se obávají, že přijdou o knihy a další data. Šéf agentury říká, že to není pravda.
před 22 hhodinami

Hackeři napadli Evropskou kosmickou agenturu, ukradli gigabajty dat

Evropská kosmická agentura (ESA) oznámila, že hackeři narušili bezpečnost jejích počítačových serverů, na nichž má uložena svá vědecká data. Hackerská skupina tvrdí, že ukradla přibližně 200 gigabajtů dat, včetně důvěrných dokumentů a také zdrojového kódu.
před 23 hhodinami

Francie úplně zakázala věčné chemikálie v kosmetice i dalších výrobcích

Francie jako první evropská země zavedla přísné zákazy takzvaných věčných chemikálií, které prokazatelně poškozují lidské zdraví. Musí zmizet odevšad, kde se dají nahradit něčím bezpečnějším.
včera v 10:06

Zvířecí rok v Česku. Daří se vlkům a šíří se i kočka divoká

Do české přírody se vracejí šelmy. Vlkům se daří v Krušných horách, na Frýdlantsku nebo v Ralsku, kde se jim narodila vlčata. S návratem vlků ale přicházejí i konflikty, protože v některých regionech útočí na stáda ovcí. V posledních letech se do tuzemských lesů vracejí také rysi či šakali a objevila se také jedna z nejvzácnějších šelem u nás, kočka divoká. Ochráncům přírody se ji podařilo nově natočit v Lužických horách. Vědci zároveň potvrdili, že se tam kočky úspěšně rozmnožují. Jednou z největších zvířecích hvězd uplynulého roku byl los Emil, který putoval z Polska přes severní Moravu a dostal se až na Slovensko a do Rakouska. Cestou několikrát zastavil vlaky i auta.
včera v 06:30
Načítání...