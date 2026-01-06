Spojené státy vyškrtly několik vakcín pro děti ze seznamu doporučovaných

Spojené státy snížily počet doporučených vakcín pro americké děti. Nově teď rodičům neposkytují žádné jasné pokyny například u očkování proti chřipce nebo rotavirům. Informovala o tom agentura AP, která krok označila za dosud nevídaný. Podle amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho tento krok posiluje transparentnost očkovacího procesu.
Nová doporučení v pondělí podle agentury Reuters po výzvě amerického prezidenta Donalda Trumpa schválil úřadující ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Jim O'Neill.
Doporučení nyní uvádí, že očkování proti rotavirům, chřipce, meningokokovým nákazám a žloutence typu A a B teď spadá do kategorie, o které společně rozhodují zdravotníci a rodiče. CDC také doporučilo snížení dávek vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) ze dvou na jednu.
V upraveném seznamu zůstává doporučení vakcín proti jedenácti nemocem včetně spalniček, příušnic, záškrtu, tetanu, černému kašli a planým neštovicím. Dříve podle serveru CBS News doporučovaly úřady očkování proti sedmnácti nemocem, část z nich nyní zařadily buď do kategorie očkování pro vysoce rizikové skupiny, nebo do kategorie takzvaného společného rozhodování.
Spor o očkování
Trump v prosinci vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby mimo standardní postupy přezkoumalo, jak k očkování přistupují ostatní země, a na základě těchto zjištění zvážilo revizi amerických doporučení. Podle ministerstva se Spojené státy ve srovnání s dvaceti podobnými zeměmi lišily jak počtem doporučených vakcín, tak počtem jejich dávek. Úředníci změnu představili jako způsob, jak obnovit důvěru veřejnosti tím, že budou doporučovat pouze ta nejdůležitější očkování.
Krok americké vlády odsoudili experti na zdravotnictví. Podle nich hrozí, že povede ke snížení zájmu o důležité očkování a ke zvýšení výskytu nemocí. „Jakékoliv rozhodnutí týkající se harmonogramu očkování dětí v USA by mělo být založeno na důkazech, transparentnosti a zavedených vědeckých postupech, nikoli na srovnání, které přehlíží zásadní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a zdravotními systémy,“ uvedl Sean O'Leary z Americké pediatrické akademie. Nová doporučení podle něj ohrožují zdraví dětí, a dokonce jejich životy.
Americká pediatrická akademie kritizuje přístup ministra Kennedyho k očkování dlouhodobě, považuje ho za nebezpečný pro děti a odporující vědě. Americké ministerstvo zdravotnictví jí na konci loňského roku odebralo granty v hodnotě několika milionů dolarů, podle deníku Guardian jako trest za odpor vůči ministrovi.
Reuters uvedl, že tato další změna je v souladu s cíli ministra zdravotnictví Kennedyho, známého odpůrce očkování. Jím jmenovaný poradní výbor například v prosinci hlasoval pro zrušení dlouhodobého doporučení, aby byly všechny děti ve Spojených státech bezprostředně po narození očkovány proti žloutence typu B. „Toto rozhodnutí chrání děti, respektuje rodiny a navrací důvěru veřejnému zdraví,“ uvedl Kennedy. Krok na síti X ocenila také mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.