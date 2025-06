Kennedy „čistí“ očkovací komisi, ke zděšení lékařů

Kennedy oznámil, že celý sedmnáctičlenný Poradní výbor pro očkovací postupy (ACIP) bude odvolán, v článku pro Wall Street Journal, přičemž nikdo z komise o tom do té doby nevěděl. Orgán, který radí americkému Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ohledně očkovacího kalendáře a povinného rozsahu očkování, bude nahrazen novými členy, jejichž jména zatím ministr nezveřejnil.

Členové výboru jsou jmenováni zpravidla na čtyři roky, až doposud se nikdy podle stanice CNN nestalo, že by byl poradní orgán odvolán předčasně a celý najednou. Podle Kennedyho to bylo nutné, protože v jeho současné podobě nemůže Trumpova vláda měnit jeho složení. Byli „na poslední chvíli jmenováni Bidenovou administrativou. Bez odvolání stávajících členů by současná Trumpova administrativa nebyla schopna jmenovat většinu nových členů až do roku 2028,“ stěžoval si Kennedy ve výše uvedeném sloupku.

Komise by měla být čistě odborným orgánem, na který by politici neměli mít vliv. Kennedy ji obviňuje z výjimečného střetu zájmů, který se týká většiny jejích členů. ACIP všechny informace o možných konfliktech zájmů zveřejnila letos na začátku března. Většinou se jedná o nějakou formu spolupráce s farmaceutickými firmami na výzkumu vakcín. Podle ministra není komice navíc ve svých doporučeních transparentní. Kennedy už v minulosti komisi kvůli těmto výhradám ignoroval – třeba když oznámil změny očkovacího kalendáře.