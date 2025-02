Kennedy uvažuje o změnách v očkování

Nový americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší dlouhodobě kritizuje očkování. A právě vůči vakcínám se vymezuje i ve své funkci – a to jak verbálně, tak i prvními praktickými kroky.

Svou ministerskou pozici chce soustředit hlavně na to, aby se omezilo množství látek, které Američané konzumují – a jež nejsou zdravé. Z jeho prvních reakcí vyplývá, že se v tom chce inspirovat Evropou. „V našich jídlech máme 10 tisíc přídatných látek. Evropané jich mají čtyři sta. Mnohé z látek, které obsahuje naše jídlo, jsou v Evropě zakázané. Měli bychom se přiblížit evropským normám,“ uvedl. Také jeho výhrady vůči takzvaným věčným chemikáliím napodobují snahu Evropské unie o jejich regulaci – právě tento týden o zákazu některých rozhodla Francie.

„Udělejte Ameriku opět zdravou“ bylo Kennedyho heslem v kampani. Zkratka MAHA i celé motto jsou parafrází předvolebního hesla MAGA (Udělejte Ameriku opět velkou) Donalda Trumpa, které si nový ministr zdravotnictví vypůjčil. Právě prezidentovi Spojených států po svém jmenování děkoval: „Každé ráno jsem vstával a na kolenou se modlil, aby mě Bůh postavil do pozice, kdy budu moci ukončit epidemii dětských chronických onemocnění v této zemi. 23. srpna loňského roku mi Bůh seslal prezidenta Trumpa.“ Tehdy Kennedy pozastavil svou kampaň nezávislého kandidáta v amerických prezidentských volbách a vyjádřil podporu Trumpovi.

Kennedy mladší oznámil, že jeho resort přezkoumá, jak zdraví Američanů ovlivňují různé látky – a to včetně vakcín. Kennedy přitom ještě před nástupem do funkce dlouhodobě spojoval vakcinaci s výskytem autismu u dětí.

Francie výrazně omezí věčné chemikálie. Další státy se na to chystají

Vedle těchto hrozeb ale Kennedy při svém prvním proslovu ve funkci zmínil i přímo očkování. „Některé z možných faktorů, které budeme zkoumat, byly dříve tabu nebo nebyly dostatečně prozkoumány,“ řekl Kennedy a uvedl příklady: „Očkovací schéma v dětství, elektromagnetické záření, glyfosát, další pesticidy, ultrazpracované potraviny, umělé potravinové přísady, SSRI (inhibitory serotoninu) a další psychiatrické léky, PFAS, PFOA (dva druhy takzvaných věčných chemikálií), mikroplasty.“

Kdy a čím očkovat děti

Právě kvůli boji s chronickými chorobami teď chce Kennedy ale otevřít také diskusi o možné změně toho, jaké vakcíny a kdy mají děti ve Spojených státech dostávat. Množství zahraničních i českých expertů je vůči takovému postupu skeptických. „Každý očkovací kalendář lze průběžně vylepšovat, modernizovat. Ale to automaticky neznamená, že ten současný je špatný,“ podotýká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Kennedy opakovaně mluví i o tom, že se vakcíny musí více testovat. „Jako prezident bych požadoval placebem kontrolované studie, dlouhodobé studie bezpečnosti, které by se zabývaly účinností a bezpečností. Budeme se zabývat dlouhodobými dopady,“ říkal ještě v době, kdy sám zkoušel kandidaturu na prezidenta USA.

Podle odborníků to ale může vést k tomu, že se bude více lidí vakcín bát. Dětská proočkovanost v USA přitom už několik let klesá. V některých amerických státech již proočkovanost kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám klesla pod devadesát procent. To už je podle expertů varovné číslo.