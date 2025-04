Hasičem roku se stal Karel Žilinský za záchranu chlapce

Žilinský byl podle svých slov v pravý čas na správném místě. Když se se ženou vraceli z nákupu, zastavili je ve Větřkovicích místní lidé. Řekli mu, že z druhého patra spadl malý chlapec na střechu autobusové zastávky. Sedmiletý chlapec tam ležel zraněný a v šoku. Hasič za ním vylezl. „Stěžoval si na bolest zad, já jsem se ještě podíval, jestli nemá nějaké další viditelné zranění. To neměl, tak jsem se ho snažil uklidnit, ať se nehýbe.“ Chlapce pak převezl vrtulník do nemocnice, kde se uzdravil.

Nejlepším kolektivem porota zvolila štáb velitele zásahu, který během povodní na Jesenicku řídil a koordinoval přípravné, záchranné a likvidační práce. Členům štábu se podle poroty podařilo efektivně organizovat záchranu a evakuaci osob, poskytnout pomoc postiženým a zajistit následnou obnovu zasaženého území, přestože pracovali pod tlakem, v podmínkách extrémní psychické zátěže a časové tísně.

Cenu Projekt roku získal projekt Rescue Shoring CZ za vytvoření aplikace, která obsahuje komplexní metodický materiál k zajišťování staticky narušených nebo zřícených konstrukcí v podmínkách jednotek požární ochrany. Cílem je vytvořit rámec odborných znalostí především pro krajské hasičské záchranné sbory, a tím sjednotit rozdílné postupy při zajišťování staticky narušených objektů, které se využívají napříč jednotkami požární ochrany v Česku.

Profesní anketu Hasič roku vyhlašují společně ministr vnitra a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR od roku 2009. Odborná porota letos vybírala ze 74 nominací.

Hasiči možná dostanou více peněz

I hasiči se potýkají s nedostatkem lidí. Ve výjezdu jich slouží přes deset tisíc, potřebovali by ale další zhruba tisícovku. Nástupní plat hasičů je jen o něco nižší, než mají vojáci, a zároveň vyšší než u policistů. Vyplývá to z analýzy ministerstva vnitra. Peníze by se jim ale možná mohly zvednout. Vláda bude jednat o návrhu přidat policii a hasičům přibližně čtyři tisíce a vojákům osm tisíc korun. K větší stabilitě by podle vedení hasičského sboru pomohlo, kdyby měli garantovaný rozpočet. Žádají alespoň tři desetiny procenta hrubého domácího produktu, tedy asi 24 miliard korun.

Loni měli hasiči přes 200 tisíc zásahů, což je i kvůli zářijovým povodním nejvíc v novodobé historii. Jeden z nejnáročnějších si ale připsali až letos. Nehodu nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou označuje ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček za bezprecedentní událost. Je přesvědčený, že jeho lidem se správným postupem podařilo ekologickou katastrofu zmírnit.