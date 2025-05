Deník N: Odsouzený muž daroval ministerstvu bitcoiny, řeší to policie

Člověk odsouzený za obchod s drogami daroval letos ministerstvu spravedlnosti 468 kusů kryptoměny bitcoin, které pak resort v aukcích prodal za skoro miliardu korun. Darováním se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Deníku N to potvrdil přímo ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Podle resortu bylo nicméně vše v souladu s právem.

Policisté se však podle serveru domnívají, že Jiřikovský darované bitcoiny nezískal legálně. „Na BTC peněženku Ministerstva spravedlnosti ČR bylo dne 7. 3. 2025 postupně v několika transakcích převedeno 468 BTC. Transakce byla provedena z BTC peněženky spojované s nelegálním tržištěm ,Nucleus Market‘, které do roku 2016 prostřednictvím sítě Darknet umožňovalo realizování nelegálních obchodů,“ popsala podle Deníku N policie.

V minulosti soudy podle portálu konstatovaly, že Jiřikovský dokládal původ bitcoinů padělanou fakturou nebo tvrzením, že je takzvaně vytěžil na počítači u svého dědečka, což soud označil za lež.

„Demotivující realita české politiky“

Detektivové v dokumentu, který má Deník N k dispozici, nevylučují možnost, že neznámý pachatel ve vysoké funkci ve státní správě věděl, že darované bitcoiny pochází z trestné činnosti, a dohodl se s Jiřikovským na daru, který měl zlegalizovat ty zbylé. To ale Blažek odmítá. „Když z účtu ministerstva zmizí miliarda, je to samozřejmě podezřelé. A když tam miliarda na bohulibé účely přibude, je to prý podezřelé také. Toť demotivující realita české politiky a veřejného prostoru,“ napsal ve středu ministr na síti X.