Tejc plánuje zrušit některé okresní soudy kvůli úsporám

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) zvažuje zrušení některých okresních soudů s ohledem na zadlužení Česka. Současná síť soudů podle něj neodpovídá demografickému vývoji. Změnám v justici bude předcházet důkladná analýza soudů a debata s představiteli justice. Se záměrem ve středu seznámil zaměstnance ministerstva. Tejc by chtěl, aby změny nabyly účinnosti ideálně od ledna 2027, napsal server Česká justice.
„Nejprve stanovíme minimální počty nápadů (tedy počty případů) a soudců v jednotlivých agendách, které by měl soud prvního stupně splňovat. Následně na základě konkrétních dat ověříme, zda dosavadní vnímání situace odpovídá skutečným faktům. Pokud se prokáže, že některé soudy jsou již dlouhodobě neudržitelné a zatěžují daňové poplatníky nepřiměřeným způsobem, předložím návrh na snížení počtu okresních soudů,“ řekl serveru Tejc.
Ministr chce do procesu změn zapojit justici, profesní komory i samosprávy měst. V polovině ledna chce seznámit předsedy krajských a vrchních soudů s plánem a harmonogramem dalšího postupu. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry zástupci soudů tento týden už s ministrem jednali a v polovině ledna je další diskuse v plánu na setkání Kolegia předsedů krajských soudů.
Vávra řekl serveru, že v souvislosti s návrhy na zúžení soudní soustavy, které se v posledních desetiletích objevují, preferuje redukci nejmenších okresních soudů. V případě rušení soudů je podle Vávry ale nutné brát ohled na funkčnost hromadné dopravy, aby byl soud pro lidi skutečně dostupný.
V České republice je celkem 86 okresních soudů plus deset obvodních soudů v Praze, které spadají pod osm krajských soudů. Některé z nich podle serveru mají nízký nápad (počet případů) v části agend a jen omezený počet soudců, což komplikuje specializaci i efektivní organizaci práce. Jako příklady se v tomto kontextu objevují podle serveru zejména Okresní soud v Jeseníku, ale také soudy v Rokycanech nebo třeba v Rakovníku. Pro představu – na Okresním soudu v Jeseníku působí do deseti soudců, dodal server. U okresních soudů působí přibližně 1800 soudců.
Krajských soudů má Česko osm, přičemž v několika dalších městech – Liberci, Pardubicích, Táboře, Jihlavě, Olomouci a Zlíně – fungují jejich pobočky. Dvojice vrchních soudů sídlí v Praze a Olomouci, soustavu zastřešují Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.
