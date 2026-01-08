Tejc plánuje zrušit některé okresní soudy kvůli úsporám


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) zvažuje zrušení některých okresních soudů s ohledem na zadlužení Česka. Současná síť soudů podle něj neodpovídá demografickému vývoji. Změnám v justici bude předcházet důkladná analýza soudů a debata s představiteli justice. Se záměrem ve středu seznámil zaměstnance ministerstva. Tejc by chtěl, aby změny nabyly účinnosti ideálně od ledna 2027, napsal server Česká justice.

„Nejprve stanovíme minimální počty nápadů (tedy počty případů) a soudců v jednotlivých agendách, které by měl soud prvního stupně splňovat. Následně na základě konkrétních dat ověříme, zda dosavadní vnímání situace odpovídá skutečným faktům. Pokud se prokáže, že některé soudy jsou již dlouhodobě neudržitelné a zatěžují daňové poplatníky nepřiměřeným způsobem, předložím návrh na snížení počtu okresních soudů,“ řekl serveru Tejc.

Ministr chce do procesu změn zapojit justici, profesní komory i samosprávy měst. V polovině ledna chce seznámit předsedy krajských a vrchních soudů s plánem a harmonogramem dalšího postupu. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry zástupci soudů tento týden už s ministrem jednali a v polovině ledna je další diskuse v plánu na setkání Kolegia předsedů krajských soudů.

Vávra řekl serveru, že v souvislosti s návrhy na zúžení soudní soustavy, které se v posledních desetiletích objevují, preferuje redukci nejmenších okresních soudů. V případě rušení soudů je podle Vávry ale nutné brát ohled na funkčnost hromadné dopravy, aby byl soud pro lidi skutečně dostupný.

Justici Česko digitalizuje už osmnáct let, může přijít o desítky milionů
Ilustrační foto

V České republice je celkem 86 okresních soudů plus deset obvodních soudů v Praze, které spadají pod osm krajských soudů. Některé z nich podle serveru mají nízký nápad (počet případů) v části agend a jen omezený počet soudců, což komplikuje specializaci i efektivní organizaci práce. Jako příklady se v tomto kontextu objevují podle serveru zejména Okresní soud v Jeseníku, ale také soudy v Rokycanech nebo třeba v Rakovníku. Pro představu – na Okresním soudu v Jeseníku působí do deseti soudců, dodal server. U okresních soudů působí přibližně 1800 soudců.

Krajských soudů má Česko osm, přičemž v několika dalších městech – Liberci, Pardubicích, Táboře, Jihlavě, Olomouci a Zlíně – fungují jejich pobočky. Dvojice vrchních soudů sídlí v Praze a Olomouci, soustavu zastřešují Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

Stovky neplatičů alimentů získaly svobodu
Dítě, ilustrační foto

Výběr redakce

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

před 17 mminutami
Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

14:12Aktualizovánopřed 55 mminutami
Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

03:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

11:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

před 2 hhodinami
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

11:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Tejc plánuje zrušit některé okresní soudy kvůli úsporám

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) zvažuje zrušení některých okresních soudů s ohledem na zadlužení Česka. Současná síť soudů podle něj neodpovídá demografickému vývoji. Změnám v justici bude předcházet důkladná analýza soudů a debata s představiteli justice. Se záměrem ve středu seznámil zaměstnance ministerstva. Tejc by chtěl, aby změny nabyly účinnosti ideálně od ledna 2027, napsal server Česká justice.
před 16 mminutami

Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

Prezident Petr Pavel se ohradil proti výrokům předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky. Zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů či ústavních soudců z úst ministra vlády považuje za krajně nevhodné, uvedl Hrad. Středeční Macinkovy výroky zpochybňující nestrannost ústavních soudců v pořadu ČT Interview ČT24 označil za politický faul. Macinka zase uvedl, že nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí může vnímat jako prezidentův ústavní faul.
14:12Aktualizovánopřed 55 mminutami

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, nejbližší společné jednání vlád obou zemí bude v Česku, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer) po schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který ve čtvrtek přijel do Bratislavy na oficiální návštěvu Slovenska. Babiš dodal, že setkání vlád by se mělo konat 31. března. Český premiér jednal také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
03:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné. Poškozeným musí podle rozsudku mladistvý nahradit škodu.
11:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba loni v listopadu meziročně rostla o 5,7 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za více než tři roky. K růstu přispěly především automobilový a kovozpracující průmysl. Stavební výroba v listopadu zpomalila meziroční růst na 6,1 procenta z říjnových 7,1 procenta. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
11:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Česká právní úprava plošného uchovávání dat o elektronické komunikaci dlouhodobě a zvlášť závažným způsobem porušuje právo Evropské unie, potvrdil Nejvyšší soud (NS). Zamítl dovolání ministerstva průmyslu a obchodu, které se podle pravomocného rozsudku musí omluvit novináři Janu Cibulkovi za zásah do jeho práv na ochranu soukromí a osobních údajů. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
08:56Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Kolem Turka je dle Bartoše pat. Vondráček Hradu nerozumí

Jako „patovou situaci“ vnímá místopředseda pirátských poslanců Ivan Bartoš spor kolem nominace Filipa Turka (za Motoristy) do čela ministerstva životního prostředí. Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) argumentům Hradu nerozumí, prezident Petr Pavel dle něj „začíná překreslovat systém parlamentní demokracie“. Události, komentáře moderoval Lukáš Dolanský. Do debaty zvala ČT také zástupce Motoristů a ANO, pozvání nepřijali.
před 6 hhodinami

Za dlouhodobé uvazování psů hrozí nově pokuta až milion korun

Majitelé psů si od začátku roku musejí dávat pozor, aby neuvazovali svoje zvířata na dlouhou dobu. Legislativa nově hodnotí takové jednání jako týrání. Pokuta je až jeden milion korun. K prvnímu porušení tohoto zákona došlo letos pravděpodobně na Tachovsku, kde majitel držel svého huskyho na metr a půl dlouhém provazu v nezateplené boudě bez podestýlky i v současných mrazech. Pes měl k dispozici jen zmrzlé žrádlo v misce, proto ho lidé z okolí Přimdy chodili krmit a následně nahlásili. Vedoucí Záchranné stanice Tachov Karel Bobál se s majitelem psa domluvil na převzetí. Zvíře se tak dočkalo lepšího zacházení, ale tím se podle Richarda Bílého z Krajské veterinární správy v Plzni znemožnilo zajištění důkazů při úřední kontrole. Uvazování psů na kratší dobu, třeba u obchodu, novela veterinárního zákona nezakazuje.
před 9 hhodinami
Načítání...