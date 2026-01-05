Justici Česko digitalizuje už osmnáct let, může přijít o desítky milionů


před 1 hhodinou
3 minuty
Události: Elektronický spis se řeší léta
Zdroj: ČT24

Kvůli nedokončenému projektu může Česko přijít o desítky milionů korun z Evropské unie. Takzvaný elektronický spis, který stát chystá už osmnáct let, totiž není podle nového ministra spravedlnosti připravený a není ani jasné, že ho resort stihne dokončit v termínu, tedy do letošního podzimu.

„Když chce advokát nahlížet do spisu, tak musí mnohdy cestovat přes celou republiku. Což jsou další útraty pro klienta nebo pro stát, podle toho, kdo zastoupení platí. To znamená, že tady utíkají obrovské peníze,“ okomentoval současný stav prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

Elektronický spis připravuje ministerstvo spravedlnosti už od roku 2008. Termín dokončení ale několikrát posunulo. Naposledy loni. „Digitalizaci není možné zvládnout za půl roku, dokonce si myslím, že není možné ji zvládnout ani během jednoho volebního období, ale musím poděkovat celému IT odboru na ministerstvu, který se opravdu snaží ty věci postupně posouvat dopředu,“ říká bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).

Délka soudních řízení se zkracuje, digitalizace má tempo ještě navýšit
Ilustrační fotografie

Její nástupce, současný šéf resortu Jeroným Tejc (za ANO) označil digitalizaci justice za jednu ze svých priorit. „Stav elektronického spisu je tristní. Zaznívá z justice, že je neopravitelný, že možná nebude vůbec možné jej akceptovat, což by ale znamenalo ztrátu téměř devadesáti milionů korun z evropských prostředků, a tomu chci zabránit,“ uvedl.

Hotovo má být v říjnu

Resort by o dotace mohl přijít v případě, že projekt nebude hotový letos v říjnu. „Digitalizace má ušetřit počet pracovníků a my se budeme snažit to co nejvíce urychlit,“ přislíbil místopředseda vládnoucího hnutí SPD Radim Fiala.

Český soudní systém není připravený na rizika spojená s AI, míní zástupci justice
Ilustrační obrázek – umělá inteligence

„Ačkoliv byl vybrán dodavatel velkého jména, tak ty jeho výkony dle mého názoru úplně tomu velkému jménu neodpovídají,“ podotkl k dosavadním krokům současný místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru a bývalý náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN).

Firma, která digitalizaci měla dodat, na kritiku nereagovala. Za práci by měla podle smluv v registru dostat 170 milionů. Dohody ale počítají taky se sankcemi, třeba za pozdní dodání. Původně měly soudci spisy v počítači začít testovat na podzim 2023. Zatím jsou ale stále v policích i na chodbách před kancelářemi.

