Český soudní systém není připravený na rizika spojená s AI, míní zástupci justice

Soužití právníků s AI zabere čas

„Mnozí z nás už viděli fotku či dokonce video, u kterých jsme chvíli přemýšleli, jestli jsou skutečné, nebo vygenerované. U některých jsme to dokonce už ani nemuseli poznat,“ říká Michal Urban, pedagog z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Domnívá se také, že nelze spoléhat na to, že se budoucí generace právníků na fakultách už teď naučí pracovat s hrozbou falešných důkazů od AI.

Školy jsou podle Urbana teprve na počátku zapojování AI technologii do svých studijních programů. „Fakulty v současnosti teprve hledají způsoby, jak přenastavit svá kurikula a moderní technologie, včetně nástrojů AI, do nich postupně zapracovat. Navíc se to logicky bude týkat jen právníků, kteří se do justice dostanou až za několik let. Tak dlouho justice čekat nemůže,“ uzavírá pedagog.