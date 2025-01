Již nelze poznat, kdy je obraz vygenerovaný AI, míní expert

Čipy používané v oblasti umělé inteligence se dají přirovnat k lidskému mozku, popsal v pořadu 90' ČT24 Vladimír Janíček z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT). „Bavíme se o něčem, co je na špičce výkonu,“ dodal. Umělá inteligence se v posledních měsících nesmírně posunula, podle expertů se u výtvorů vytvořených kvalitní technologií nedá určit, zda je vytvořila právě AI. „Musíme si zvyknout, že technologie změní způsob, jakým věci kolem sebe vidíme,“ míní ředitel spolku prg.ai Lukáš Kačena.

Čipy se podle Janíčka využívají k vývoji a simulaci globálních systémů, například počasí. „AI jako taková nastupuje s tím, že zpracovává obrovské množství dat. Čipy, které se nasadí do této oblasti, ušetří velké množství času a dají mnoho možností, jak řešit problémy,“ popisuje.

Spojené státy omezí vývoz čipů v oblasti umělé inteligence. Chtějí, aby tato vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Ruska a Číny. Regulace by se měla týkat i Česka. Západní část Evropské unie bude mít ale podmínky volnější. Opatření by pro tuzemské firmy znamenalo významnou komplikaci. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského bude Česko apelovat na Spojené státy, aby pro něj žádná omezení neplatila.

„Naprosto změní způsob, jak vidíme věci kolem sebe“

Od uveřejnění prvního velkého AI modelu určeného ke generování videí uběhl sotva rok a nástroj už používají i profesionálové. Odborníci ale upozorňují, že spolu s tím nadchází i doba, kdy nebude možné rozeznat, co je skutečné a co ne.

„Je nevyhnutelné, že internet bude zaplaven obsahem, který je vygenerovaný AI,“ věří AI lektor Ondřej Svoboda. A to prý i podvodným obsahem, který se snaží z lidí vylákat peníze.

„Teď jsme v nějaké mezifázi, že to jakž takž dokážeme u méně zdařilých padělků odhalit. Ale pak už to opravdu nebude možné a budu se muset smířit s tím, že nebudu moct věřit tomu, co vidím,“ popisuje budoucnost vědecký pracovník Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Čech.