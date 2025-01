AI videa jsou už od pravých téměř nerozeznatelná. Bude hůř, varují experti

Kvůli tomu je už těžko rozeznatelné i to, jestli jsou lidské bytosti ve videu reálné nebo vytvořené umělou inteligencí. Pokud vůbec, dá se to podle Čecha poznat už jenom podle detailů. „Například, že každá náušnice je trochu jiná nebo na detailech vlasů nebo rtů,“ nastiňuje expert. U ještě novějších výtvorů ale už ani tyto detaily nepomůžou a iluze je jak na první, tak i na další pohled dokonalá.

Svět, který nezná realitu

Mnoho specialistů na základě dosavadního vývoje předpovídá zásadní změnu celé současné podoby internetu, zejména pak sociálních sítí. „Je nevyhnutelné, že internet bude zaplaven obsahem, který je vygenerovaný AI,“ konstatuje lektor a tvůrce AI videí Ondřej Svoboda. „ A to i podvodným obsahem, který se snaží z lidí vylákat peníze,“ doplňuje Svoboda, podle něhož je typickým příkladem nedávné falešné video, jehož autoři vytvořili klip, v němž umělou inteligencí předseda hnutí ANO Andrej Babiš vyzývá diváky k podvodným investicím.

Podle Jana Čecha bude podobná videa a fotografie v budoucnu čím dál těžší rozeznávat. „Bude se to zhoršovat. Teď jsme v nějaké mezifázi, že to ještě jakžtakž dokážeme u méně zdařilých padělků, ale pak už to opravdu nebude možné. A budu se muset smířit s tím, že nebudu moci věřit tomu, co vidím,“ predikuje.

Jak bude v takovém světě, kde se nedá rozeznat pravda od lži, fungovat společnost, nikdo neví. Experti oslovení Českou televizí se ale shodují na jednom: v budoucnosti bude ještě důležitější než dnes bedlivě sledovat nejen kontext, ale zejména to, kdo informace dává, tedy jak věrohodný je ten, kdo ji sdílí.