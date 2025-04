Prokuratura obvinila podezřelého z útoku ve Vancouveru z vraždy

Obviněným je třicetiletý obyvatel Vancouveru Kai-Ji Adam Lo. Policie vyloučila teroristický motiv a uvedla, že Lo v minulosti trpěl psychickými problémy. Muž v neděli předstoupil před soud, tedy několik hodin poté, co ho policie v sobotu večer zadržela na místě incidentu, a zůstává ve vazbě.

Policie dříve upozornila, že počet obětí by mohl v následujících dnech či týdnech narůst. Podle vyšetřovatelů jsou mužského i ženského pohlaví a jsou mezi nimi i „mladí lidé“. Agentura AP píše, že mezi oběťmi jsou lidé ve věku od pěti do 65 let.