Do sokolského odboje se zapojovaly celé rodiny. Nacisté pak vraždili i děti

„Stráž nás volá, bratři, vztáhněte své paže, pevně obejmeme krásnou svoji zem. Zde jsme vládci. Zhynete jak zemězrádci!“ Jasný vzkaz nacistům na svém X. sletu v Praze manifestovalo více než 30 tisíc sokolů. V červenci 1938, v předvečer mobilizace a mnichovské krize, předvedli skladbu Přísaha republice, kterou ukazovali své odhodlání bránit vlast před nacisty. Pro mnohé to nebyla jen planá přísaha. Ze všech fungujících dobrovolných organizací se právě oni v největším množství zapojili do odboje – a zároveň při něm položili život.

To se ostatně ukázalo už v dobách první světové války, kdy se sokolové aktivně podíleli na vzniku československých legií a následně i na vybudování první československé armády. A po dvaceti letech míru to byli opět sokolové, kteří se na svém sletu v roce 1938 manifestačně hlásili k obraně země.

Pro pochopení tohoto přístupu musíme krátce nahlédnout do historie. Sokol vznikl v roce 1862 jako tělocvičná jednota. A přestože společný pohyb byl základem spolku, nebyl jediným cílem, jak o tom svědčí i jedno ze sokolských hesel: „Paže tuž, vlasti služ!“

V těch pěti tisících ale nejsou pouze muži, kteří v roce 1938 byli připraveni bojovat. Velkou část tvoří i ženy, a dokonce děti. Například 14letá Jindřiška Nováková nebo 15letý Miroslav Piskáček. Oba se zapojili do odboje se svojí rodinou a pomáhali výsadku ANTHROPOID uskutečnit útok na Reinharda Heydricha. Právě v tom byl sokolský odboj specifický – účastnily se ho často celé rodiny včetně dětí.

„Přímí účastníci, ať již z řad cvičenců či diváků, na slet dodnes vzpomínají jako na jeden z nejsilnějších životních zážitků. Slet se stal pro všechny symbolem připravenosti k obraně vlasti. Před sletem neslo 42 tisíc běžců takzvaným rozestavným během (štafetou) sletový oheň do všech sokolských žup a jednot s cílem v deseti místech v pohraničí. Vlastní slet, jehož program zhlédlo téměř dva a půl milionu diváků a jehož průvod trval více než čtyři hodiny, se stal obrovskou demonstrací odhodlání celého národa bránit se nacistické agresi. Na sletu se podílelo téměř 350 tisíc cvičenců a cvičenek. Závěrečným a nejmohutnějším cvičením se stala prostná téměř 30 tisíc mužů, podmalovaná husitským chorálem a uzavřená přísahou republice,“ popisuje Burian. Autorem vlastenecké skladby mužů byl František Pecháček – pozdější výrazný podporovatel parašutistů a člen odboje.

Situace v pohraničí byla v létě 1938 velice vyostřená. Docházelo k větším i menším potyčkám mezi českými a německými obyvateli, vyprovokovaným nacistickými projevy Konrada Henleina i Adolfa Hitlera. A součástí těchto střetů byli přirozeně i sokolové.

„Chození na veřejnosti v sokolském kroji se v této době stalo nejen výrazem vlastenectví, ale v pohraničních oblastech i velké odvahy, neboť se sokolové stávali stále častěji cílem henleinovských bojůvek. Sokolové pomáhali i jednotkám Stráže obrany státu a v září 1938 čelili spolu s dalšími českými i německými demokraticky smýšlejícími spolky a organizacemi přeshraničním útokům sudetoněmeckého Freikorpsu,“ vysvětluje Burian.

Nacisté se sokolů báli už od počátku protektorátu. Po zákazu činnosti proto následovaly vraždy

Mnichovská dohoda a ztráta pohraničí definitivně uzavřela naději na skutečný boj proti nacistům. A nejen sokolové to nesli těžko. Bylo ale potřeba neustrnout ve smutku, protože velká část obyvatel se ze dne na den ocitla formálně na cizím území, kde pro ně nebylo bezpečno.

„Pro obyvatele v odstupovaných oblastech začal doslova boj o život, a pro sokoly, symbolizující vše, co nastupující nacistická moc v pohraničí nenáviděla, to platilo dvojnásob. Sokolské rodiny se připojily k proudu uprchlíků a hledaly svá nová působiště. Dařilo se to především díky podpoře, které se jim dostávalo od jednot ve vnitrozemí. Pomoc ale směřovala ke všemu evakuovanému obyvatelstvu. Ze sokoloven se tak stala evakuační centra, kde mnozí nacházeli první provizorní ubytování,“ popisuje Burian.

Sokolové se tak koncentrovali ve vnitrozemí, přidávali se k novým župám a díky vzájemné pomoci rodin se vytvářela nová pevná pouta, která měla následně zlomit vaz například Reinhardu Heydrichovi.