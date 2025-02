AI může způsobit revoluci, řekl Pavel na pařížském summitu

Pavel se domnívá, že by Evropa měla do využití umělé inteligence investovat mnohem víc. Každý technologický pokrok podle něj s sebou nese také rizika, AI není výjimkou. Zmínil hrozby od organizované sítě kybernetické kriminality až po státem sponzorovanou hybridní válku.

Česko bylo na summit o AI přizváno poprvé, akce se zúčastní zástupci téměř sta zemí. Pavel kromě summitu absolvuje i několik zatím nespecifikovaných bilaterálních jednání.

V pondělí by se na konferenci měli sejít kromě předních politiků také zástupci firem, občanské společnosti, výzkumníků, umělců a novinářů. Zúčastní se i šéf společnosti OpenAI Sam Altman, doplnil zahraniční zpravodaj ČT Jan Šmíd. V úterý se s JD Vancem setká předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Míra evropské regulace

Spolu s tím, jak americký prezident Donald Trump odstranil regulace AI prosazené jeho předchůdcem Joem Bidenem, aby podpořil produktivitu USA, tak sílí tlak na Evropskou unii, aby prosazovala volnější přístup k AI a pomohla tak zdejším firmám udržet krok s americkou a čínskou konkurencí, napsala Reuters.

„Chceme-li růst, pracovní místa a pokrok, musíme umožnit inovátorům inovovat, konstruktérům stavět a vývojářům vyvíjet,“ zdůraznil generální ředitel OpenAI Sam Altman před summitem v článku v deníku Le Monde.

Kritika EU kvůli regulaci je podle Pavla zjednodušená a neférová. Jsou podle něj potřeba jak zodpovědná omezení, tak podpora inovací. „Bez etických a právních záruk nelze dovolit, aby samotná technologie utvářela naši budoucnost. Jako s každou silou, i s velkou technologickou silou přichází velká zodpovědnost,“ dodal prezident.

„Existuje riziko, že se někteří rozhodnou nemít žádná pravidla, a to je nebezpečné. Ale existuje i opačné riziko, pokud si Evropa dá pravidel příliš mnoho,“ míní francouzský prezident Emmanuel Macron.

Francie chce v příštích letech do AI investovat 109 miliard eur (více než 2,7 bilionu korun), prohlásil v neděli Macron. Detaily oznámí právě během summitu. „Pro Francii je to ekvivalent toho, co Spojené státy oznámily se Stargate. Je to stejný poměr,“ dodal.