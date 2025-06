Sobotní volby ve čtyřech obcích přilákaly 61,2 procenta voličů

Sobotní mimořádné volby do zastupitelstev čtyř obcí přilákaly 61,2 procenta voličů. Je to více než při předchozích komunálních volbách v březnu, ke kterým v šesti obcích přišlo v průměru 53 procent voličů. Oznámil to v noci na neděli Český statistický úřad (ČSÚ). Volby se v sobotu konaly v Adamově na Kutnohorsku, Lužcích na Berounsku, Kamenném Malíkově na Jindřichohradecku a Ždírci na Českolipsku.