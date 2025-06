Jiřikovský si chtěl bitcoinový dar odečíst z daní, tvrdí advokát

Jiřikovský skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Po propuštění žádal o navrácení zabavené elektroniky, včetně bitcoinové peněženky. Soudy původně chtěly data na zařízeních smazat kvůli podezření, že by na nich mohly být prostředky z nelegální činnosti. Nejvyšší soud ale v roce 2023 jejich rozhodnutí zrušil.

Titz ihned poté kontaktoval ministerstvo spravedlnosti. „Informoval jsem ministerstvo, že tam může být nějaká virtuální měna a co by se mohlo dít, pokud by klientovi byla elektronika navrácena,“ řekl Novinkám. Motivací k daru bylo podle něj to, že při směně bitcoinů za běžnou měnu by se musela částka zdanit. O případ by se pak začal zajímat Finanční úřad nebo Finanční analytický úřad.