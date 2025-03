AI pomáhá části obcí s úřední rutinou i komunikací

První obcí v Česku, která do komunikace s občany zapojila umělou inteligenci, byla Mokrá-Horákov v okrese Brno-venkov. Používá ji už přes rok – a to ve formě chatbota, který lidem odpovídá na dotazy. „Funguje tak, že pokud se na web dostanete z mobilu nebo z klasického počítače, bude vám ve spodní části obrazovky svítit bublinka, do které můžete napsat doslova jakýkoliv dotaz,“ vysvětluje tamní starosta Matyáš Charvát (ODS).

Chatbot pak odpověď najde na webových stránkách obce a odpoví – včetně kontextu. „Pokud se ho ale zeptáte na cokoliv, co se fungování obce netýká, omluví se, že odpověď nezná,“ doplňuje Charvát. Podle něj chatbot od spuštění odpověděl na více než deset tisíc dotazů. „A ušetřil přes 650 hodin, tedy přes osmdesát pracovních dnů jednoho pracovníka obecního úřadu.“