Senioři mají zájem o AI, kurzy hlásí plno

Senioři mají zájem o kurzy umělé inteligence, potvrdily ČT oslovené neziskové organizace, které se zaměřují na vzdělávání lidí v důchodovém věku. Shodují se, že musí častěji vypisovat nové kurzy. Například organizace Elpida podle mluvčí Ivety Čížové v minulém roce připravila 25 kurzů, letos by jich mělo být ještě víc. Jako hlavní motivaci seniorů uvádí zvědavost a potřebu být v obraze.

„Umělou inteligenci využívám v denním životě už delší dobu, na kurz jsem se přihlásila, abych si prohloubila své znalosti. Přiznám se, že mě umělá inteligence zachránila, když jsem třeba zapomněla napsat nějaký sloh na hodinu španělštiny, kterou taky navštěvuju,“ říká 79letá Helena Kvapilová, která absolvovala kurz pořádaný organizací Právě teď!

Motivací seniorů, kteří kurzy navštěvují, je většinou zvědavost. „Jsou to lidé ve věku kolem 65–70 let, takže u nich nejde například o chuť se rekvalifikovat,“ vysvětluje koordinátorka studijního oddělení Elpidy Julie Šišková. To potvrzuje i účastnice kurzu paní Dana Pilařová: „Z médií vyznělo AI hrůzostrašně. Chtěla jsem vědět, jak opravdu funguje, a udělat si o něm vlastní obrázek.“