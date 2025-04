Systém penzí je v minusu pátý rok, schodek ale prudce klesl

„Přispívá tomu samozřejmě to, že je inflace zpátky v pásmu. To znamená, že automatické indexace a valorizace nejsou objemově zdaleka tak vysoké jako v letech, kdy je vysoká inflace,“ vysvětlil Stanjura.

Pokud se predikce vlády vyplní, bude to dobrý výsledek i podle sněmovní opozice. ANO ale míní, že za lepší čísla nemůže kabinet, ale růst ekonomiky. „Je potřeba, aby šlapal výkon ekonomiky, aby rostly reálné mzdy, to je cesta, ne zaškrcování systému, kterým se vydala vláda,“ poznamenala místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Vyrovnaně hospodařit by mohl systém penzí podle koalice v roce 2027. „Pokud jsme na polovině loňského schodku, tak další rok bychom byli rádi, kdyby se ten důchodový systém blížil k celkové vyrovnanosti,“ dodala místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Podle místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru z SPD Lucie Šafránkové se musí hledat nové příjmy. „To se musí udělat třeba tak, že se konečně začne pracovat s lidmi, kteří jsou v exekucích,“ nastínila.

Do kladných čísel by se systém mohl podle vládních zástupců dostat po roce 2030. Očekávají to hlavně díky prosazené důchodové reformě. Její hlavní změny se totiž do hospodaření propíšou až v následujících letech.