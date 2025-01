Dlouhodobý investiční produkt pomůže k zajištění na stáří. Je o něj zájem

Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, který slouží k zajištění na stáří, si za první rok fungování založilo skoro 120 tisíc lidí. Číslo předčilo i očekávání expertů. Produkt má motivovat k investování – peníze je možné vložit do fondů nebo konkrétních akcií.

„DIP si u nás zpravidla otevírají mladší lidé nebo lidé ve středním věku, to znamená mezi třicátým a čtyřicátým rokem života,“ vysvětluje výkonný ředitel investiční platformy Portu Martin Luňáček.

Vybrat peníze z něj je možné nejdřív v šedesáti letech věku. DIP tak doplňuje další dva nástroje s podobným účelem – penzijní spoření a životní pojištění. Na všechny může přispívat i zaměstnavatel – státní příspěvek ale náleží jen k penzijnímu spoření.

Úspora na daních

Pokud si někdo spoří na stáří, může si své vklady do výše až 48 tisíc korun za rok odečíst ze základu daně. Letos poprvé tak lidé mohou do této částky zahrnout i peníze vložené do dlouhodobého investičního produktu.

„V daňovém přiznání je na to řádek, konkrétně řádek 50. Kdybych byl fyzická osoba, která daní pouze patnácti procenty, tak daňová úspora bude přibližně sedm tisíc korun,“ vysvětluje partner V4 Group Michal Jelínek. Právě úspora na daních byla jednou z motivací, proč si dlouhodobý investiční produkt založil i Filip Minarský. „Mám i běžné penzijní spoření, které mám kvůli tomu, že tam dostávám příspěvek od státu. Takže je to ideální kombinace, že využívám výhody na maximum,“ podotýká Minarský.