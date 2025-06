Pozor na poškození i čárové kódy. Expert radí, jak snížit riziko ztráty kufru

Odbavovací služby připomínají cestujícím, jak před odletem na dovolenou zabalit kufry, aby šance na jejich ztrátu byla minimální. Mimo jiné je důležité, aby zavazadlo nebylo poškozené a nebyl na něm čárový kód ze starší cesty. „V případě, že to zavazadlo chcete zabalit (do mikrofólie), doporučujeme dělat to na letištích, protože to odpovídá standardům,“ doporučil manažer třídírny zavazadel na Letišti Praha Václav Ceeh. Každý rok se na světě při cestách letadlem ztratí na 25 milionů zavazadel. Velká část z nich se majitelům vrátí do dvou dnů.