Policie obvinila tři lidi kvůli drogové činnosti, dle médií i Vémolu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Policie obvinila tři lidi ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. V úterý o tom informovala mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle médií je mezi nimi i MMA zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Obviněným hrozí deset až osmnáct let vězení. Zda budou kriminalisté pro obviněné navrhovat vazbu, upřesní podle Šmoldasové později.

Policie v úterý zadržela tři lidi – dva v Praze a jednoho ve Středočeském kraji. Podle fotografií a videí zveřejněných v médiích byl mezi nimi i bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola.

Večer Šmoldasová uvedla, že všichni zadržení byli i obviněni z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí obviněným podle zákona deset až osmnáct let vězení.

Server Novinky.cz uvedl, že policisté Vémolu zadrželi v jeho domě v Měchenicích u Prahy. Kromě toho podle webu policisté zasahovali také v pražské části Újezd nad Lesy.

Bojovník smíšených bojových uměních MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

Podle serveru Novinky.cz byl v minulosti ve Velké Británii odsouzen za drogový delikt.

před 1 hhodinou

