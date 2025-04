O novou formu partnerství je větší zájem než o registrované

V březnu letošního roku uzavřela svazek i paní Gabriela, která už od roku 2017 byla s partnerkou v registrovaném partnerství. Její motivací byla větší právní ochrana jejich dětí. „Kdybychom byly bezdětné, tak do toho nejdeme, čekaly bychom na manželství. Ale chtěly jsme, aby i nebiologická matka mohla dítě přiosvojit,“ vysvětluje. V případě, že by se teď naskytla možnost uzavřít plnohodnotné manželství, určitě by měla zájem. „Nový institut je stále paskvil, nálepka, že jsme lidé druhé kategorie,“ míní.

„Ukazuje se totiž to, na co jsme roky upozorňovali – že registrované partnerství bylo nedostatečné, diskriminační, nedůstojné a pro mnoho párů i symbolicky nepřijatelné,“ tvrdí Milde a doplňuje, že se stále ale nejedná o plnohodnotné manželství. „Nabízí ale víc práv – a hlavně naději, že skutečná rovnost je na dosah. Je to jasný důkaz, že stovky párů vědomě čekaly na možnost vstoupit do svazku, který jim nabídne silnější právní ochranu – a přiblíží je rovnosti,“ uzavírá.

Díky novele, kterou poslanci schválili na jaře minulého roku, mají stejnopohlavní páry v partnerství téměř stejná práva jako manželé. Kromě změny názvu a vypuštění přívlastku „registrované“ mají nově možnost vytvářet společně jmění, vzniká jim i nárok na vdovský či vdovecký důchod. Omezení se týkají vztahu k dětem. Společná adopce stále není možná. Česko tak stále nepatří mezi šestnáct zemí Evropské unie, kde stejnopohlavní páry mohou uzavírat manželství.