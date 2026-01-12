D1 na Brno je po nehodách na Žďársku znovu průjezdná, směr Praha stojí

Dálnice D1 na Žďársku je po nehodách více aut okolo 153. kilometru znovu průjezdná směrem na Brno, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Provoz tam stál přes hodinu. Zavřený je stále směr na Prahu, kde čtyři osobní auta havarovala před 9. hodinou. Ve směru na Brno podle policie havarovalo po 8. hodině šest osobních vozidel, zraněni byli dva lidé.
Nehody jsou v dálničním úseku mezi sjezdy 146 Velké Meziříčí – východ a 153 Lhotka. Poškozená vozidla na Brno jsou odstavená na krajnici.
Kolona aut tam je dlouhá sedm kilometrů. Provoz byl obnovený bez omezení, uvedlo Národní dopravní informační centrum před 9:45.
Záchranáři na dálnici zasahovali se sanitkou i vrtulníkem. Nehody zaznamenávají čtyři policejní hlídky z dálničního oddělení Velký Beranov.