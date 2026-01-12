Architekt polské justiční reformy Ziobro vyhledal azyl v Maďarsku

Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi, který byl tváří justičních reforem z let 2015 až 2023. V Polsku je obviněn z vedení zločinecké organizace nebo zpronevěry peněz z fondu pro oběti trestných činů. Jakoukoliv vinu popírá a tvrdí, že ho pronásleduje současná proevropská vláda premiéra Donalda Tuska.
„Rozhodl jsem se využít politického azylu, který mi kvůli politickým represím v Polsku poskytla maďarská vláda,“ uvedl Ziobro v příspěvku na sociální síti X, v němž poděkoval maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi.
Ziobro píše, že „se rozhodl pro válku s politickým banditismem a bezprávím“ a že se postaví „šířící se diktatuře“. Tvrdí, že v Polsku kromě pronásledování ze strany vlády čelí „honu na čarodějnice“ ze strany médií, a hovoří o „metodách jako za stalinismu“. Uvedl, že požádal o mezinárodní ochranu i pro svoji manželku.
Polské ministerstvo zahraničí si v pátek předvolalo maďarského velvyslance, aby mu dalo najevo protest proti tomu, že Budapešť udělila azyl dvěma nejmenovaným polským občanům. Představitelé Maďarska se zatím k udělení politického azylu Ziobrovi nevyjádřili, píše agentura Reuters.
„Azyl v Maďarsku je ideálním shrnutím Ziobrovy kariéry. Bývalý ministr spravedlnosti zbaběle utíkající před polskou justicí. Naprostý úpadek,“ napsal na X Tomasz Siemoniak, ministr odpovědný za tajné služby.
Server onet.pl udělení politického azylu exministrovi označuje za situaci, která nemá v polské politice obdoby. Rozhodnutí Maďarska může ovlivnit vztahy mezi Varšavou a Budapeští a vyvolat diskuze o nezávislosti polské justice.
Obvinění bývalého ministra
Ziobro je ve vlasti obviněn z celkem 26 trestných činů, včetně zpronevěry více než 143 milionů zlotých (asi 825 milionů korun) z fondu ministerstva spravedlnosti, určeného pro oběti zločinu. Podle obvinění Ziobro zneužil tyto peníze na nákup izraelského sledovacího programu Pegasus, použitého ke špehování tehdejší opozice.
Prokurátoři ho nemohli s obviněními seznámit, protože exministr je už měsíce v zahraničí. Loni v listopadu dolní komora polského parlamentu, jejímž je Ziobro členem, zrušila jeho imunitu a dala souhlas s jeho zadržením.
Stejně jako Ziobro se už v minulosti do Budapešti uchýlil jeho někdejší náměstek Marcin Romanowski, kterému rovněž maďarské úřady udělily politický azyl a který je obviněný ze členství ve stejné zločinecké skupině.
Národněkonzervativní vláda maďarského premiéra Orbána je po léta ideologickým spojencem polské strany Právo a spravedlnost, která v Polsku byla u moci v letech 2015 až 2023 a nyní je nejsilnějším opozičním uskupením v zemi.
Reformy, které Ziobro v době svého působení v čele resortu spravedlnosti prosadil, podle domácích i zahraničních kritiků porušovaly principy právního státu dostaly polskou justici pod politický vliv. Vleklé spory kvůli tomu vedla s Varšavou Evropská komise.