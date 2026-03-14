Zemřel vlivný filozof a sociolog Habermas


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, AP

Německý filozof a sociolog Jürgen Habermas zemřel ve věku 96 let v jihoněmeckém městě Starnberg. Agenturám DPA a AFP to sdělilo jeho nakladatelství Suhrkamp Verlag s odvoláním na jeho rodinu. Habermas byl považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů současnosti, často se vyjadřoval k veřejným otázkám.

Habermas, kterému bylo v době porážky nacistického Německa patnáct let, později vzpomínal na úsvit nové éry po roce 1945 a na to, jak se vyrovnával s realitou nacistických zločinů jako s něčím, bez čeho by si nenašel cestu do filozofie a sociální teorie, píše AP.

Angažoval se v levicovém studentském hnutí konce šedesátých let v Německu, ale zároveň v té době varoval před nebezpečím toho, co nazýval „levicovým fašismem“. Později uznal, že toto hnutí vedlo k zásadní liberalizaci německé společnosti.

V osmdesátých letech se Habermas zapojil do sporu, v němž berlínský historik Ernst Nolte a další volali po novém pohledu na třetí říši a německou identitu. Měli tendenci srovnávat to, co se stalo za Adolfa Hitlera, se zvěrstvy páchanými jinými vládami, jako například smrt milionů lidí v Sovětském svazu za Josifa Stalina. Habermas a další odpůrci této teze tvrdili, že se konzervativní historici snaží takovými srovnáními zmírnit rozsah nacistických zločinů.

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník
Obvinění před Norimberským tribunálem

V roce 1998 sociolog podpořil nástup středo-levicového kancléře Gerharda Schrödera k moci a naopak kritizoval „technokratický“ přístup a nedostatek politické vize jeho konzervativní nástupkyně Angely Merkelové.

Komunikativní rozum

Habermas razil myšlenku takzvaného komunikativního rozumu, podle které jenom svobodná rozprava a nezmanipulované kolektivní rozhodování občanů mohou zaručit legitimitu demokratických institucí. Mezi jeho nejznámější díla patří dvousvazková „Teorie komunikativního jednání“.

Vycházel z takzvané Frankfurtské školy, kam je vedle zakladatele Maxe Horkheimera řazen třeba Theodor Adorno, Erich Fromm, sociolog Walter Benjamin či filozof Herbert Marcuse.

Rodák z Düsseldorfu zkoumal v uplynulých desetiletích proměny, jakými prošla německá společnost, politická levice, kritická teorie, ale také samotný projekt a cíle evropské integrace. Habermas mimo jiné vyzýval občany EU, aby se stali evropskými patrioty a podporovali ústavní federalismus Unie.

Obzvláště kritizoval „omezený zájem“ německých politiků, podnikatelů a médií o „formování politicky efektivní Evropy“, píše AP. V roce 2017 ocenil plány nově zvoleného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona uskutečnit evropské reformy a prohlásil, že „způsob, jakým o Evropě mluví, má velký význam“.

Výběr redakce

Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech

Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech

05:08Aktualizovánopřed 1 mminutou
Státy EU schválily prodloužení protiruských sankcí

Státy EU schválily prodloužení protiruských sankcí

15:28Aktualizovánopřed 5 mminutami
Zemřel vlivný filozof a sociolog Habermas

Zemřel vlivný filozof a sociolog Habermas

před 50 mminutami
Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

09:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

12:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

06:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

před 5 hhodinami
Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech

Íránské drony zasáhly ropnou infrastrukturu u města Fudžajra ve Spojených arabských emirátech. Z areálu podle agentury Reuters stoupá hustý černý dým. K útoku došlo poté, co Teherán vyzval obyvatele Fudžajry a dalších dvou ropných přístavů v zemi, aby jejich okolí opustily. Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro devadesát procent íránského vývozu ropy.
05:08Aktualizovánopřed 1 mminutou

Státy EU schválily prodloužení protiruských sankcí

Státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalších šest měsíců, potvrdily diplomatické zdroje. Sankce země EU pravidelně každých šest měsíců prodlužují, a pokud by nyní nebyly potvrzeny do nedělní půlnoci, přestaly by platit.
15:28Aktualizovánopřed 5 mminutami

Zemřel vlivný filozof a sociolog Habermas

Německý filozof a sociolog Jürgen Habermas zemřel ve věku 96 let v jihoněmeckém městě Starnberg. Agenturám DPA a AFP to sdělilo jeho nakladatelství Suhrkamp Verlag s odvoláním na jeho rodinu. Habermas byl považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů současnosti, často se vyjadřoval k veřejným otázkám.
před 50 mminutami

Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

V Bagdádu byl v sobotu časně ráno zasažen areál americké ambasády, nad kterým pak byl pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle prvního iráckého bezpečnostního zdroje zasáhl jednu z budov dron, podle dalšího zdroje dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Velvyslanectví se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo.
09:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

Při izraelském úderu na zdravotnické středisko v jiholibanonském městě Burdž Kalavíja zahynulo v noci na sobotu nejméně dvanáct zdravotníků, uvedlo podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Letectvo židovského státu v odvetě za raketové a dronové útoky proíránského teroristického hnutí Hizballáh každý den útočí na cíle na území Libanonu. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Jeruzalém k přímým jednáním s Bejrútem o příměří.
12:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval na telegramu šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.
06:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

Změny klimatu, dopady nástupu umělé inteligence, rusko-ukrajinská válka a teď i konflikt s Íránem. Lidé v současném světě čelí enormní vlně negativních zpráv. Psycholožka Alena Slezáčková radí nasadit mediální dietu, tedy vybalancovat míru informací a nenechat se jimi zahltit. Naopak varuje před permanentním scrollováním na mobilu. Před malými dětmi by se situace neměla bagatelizovat, míní rovněž psycholožka.
před 5 hhodinami

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze v Amsterdamu v noci poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti nejsou hlášeny.
08:20Aktualizovánopřed 8 hhodinami
