Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před osmdesáti lety začal norimberský proces. Před soudem stanuli někteří nacističtí vůdci zodpovědní za rozpoutání války, smrt milionů lidí i za holocaust. V rámci procesu bylo obžalováno 24 mužů, před soud se jich nakonec dostalo jen jednadvacet – byli mezi nimi například Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop nebo Rudolf Hess. K trestu smrti bylo odsouzeno dvanáct mužů, popraveno bylo ale jen deset z nich. Kvůli hrůzám druhé světové války museli Spojenci přijít i s definicí nových zločinů. Poprvé v historii tak byli lidé obžalováni ze zločinů proti lidskosti. Soud zasedal ve válkou zničeném Norimberku. O potrestání nacistických zločinů se zasadil také český právník Bohuslav Ečer.

Americký prezident Donald Trump označil za zrádce a buřiče, kteří by mohli být potrestáni smrtí, skupinu demokratických zákonodárců. Reagoval na jejich dřívějších prohlášení, ve kterém vyzývali vojáky a policisty, aby neplnili rozkazy odporující zákonu. Demokratická strana nazvala Trumpův výrok naprosto ohavným.
Hlavní akce na klimatické konferenci OSN COP30 jsou zrušené po požáru, který zasáhl konferenční areál. Informace byla zveřejněna na portálu konference. Požár tak komplikuje jednání o závěrečném dokumentu krátce před pátečním oficiálním koncem konference. Areál, který byl evakuován, nebude přístupný před půlnocí na pátek 21. listopadu, píše agentura AFP s odkazem na OSN.
Před osmdesáti lety začal norimberský proces. Před soudem stanuli někteří nacističtí vůdci zodpovědní za rozpoutání války, smrt milionů lidí i za holocaust. V rámci procesu bylo obžalováno 24 mužů, před soud se jich nakonec dostalo jen jednadvacet – byli mezi nimi například Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop nebo Rudolf Hess. K trestu smrti bylo odsouzeno dvanáct mužů, popraveno bylo ale jen deset z nich. Kvůli hrůzám druhé světové války museli Spojenci přijít i s definicí nových zločinů. Poprvé v historii tak byli lidé obžalováni ze zločinů proti lidskosti. Soud zasedal ve válkou zničeném Norimberku. O potrestání nacistických zločinů se zasadil také český právník Bohuslav Ečer.
Dánsko se rozhodlo zakázat používání mobilů dětmi ve školách, od příštího školního roku platí toto omezení na základních a nižších středních státních školách. Dánská vláda už vyjednala tomuto návrhu podporu v parlamentu. Země tak navazuje na předchozí dobrovolná omezení. Učitelé si od tohoto radikálního kroku slibují lepší soustředění žáků.
V německém Magdeburku se otevřely vánoční trhy, a to za zvýšené pozornosti veřejnosti i médií. Právě tam totiž loni záměrně najel atentátník autem do davu lidí. Útok, při kterém zemřelo šest lidí, patří k nejhorším v Německu. Město letos posílilo bezpečnostní opatření.
Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se dvanáctým rokem brání ruské agresi, uvedl server Onet. Šlo o nejzávažnější incident posledních let, pouze zásah osobních strážců zabránil zmlácení velvyslance, napsal list Gazeta Wyborzca s odvoláním na anonymní zdroj z ministerstva zahraničí.
