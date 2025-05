Druhá světová válka obrátila pohled na mezinárodní spravedlnost

před 1 h hodinou | Zdroj: BBC , Mezinárodní trestní soud , Český červený kříž , Bílý dům , Norimberské zásady ako základ medzinárodného trestného práva , Al Jazeera , Coalition for the ICC

Poté, co bezpodmínečně kapitulovala třetí říše a o několik měsíců později i Japonsko, světová veřejnost začala do detailu odhalovat zločiny, kterých se vládnoucí krajně pravicové režimy, ale i jednotlivci, dopouštěli doma i na okupovaných územích. Ani oběti holocaustu a desítky milionů mrtvých civilistů nejsou vyčerpávajícím výčtem utrpení, které tento konflikt přinesl. V návaznosti na to se obyvatelé spojeneckých států a zejména Němci museli nevyhnutelně vypořádat s faktem, že těmto skutkům a vůbec celé válce nebylo zabráněno.